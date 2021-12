Jump Festa 2022 : date, heure, séries, panels confirmés et comment regarder en ligne

Jump Festa 2022 est sur le point de commencer. La plus importante exposition annuelle de manga et d’anime de la maison d’édition Shueisha, à l’origine de publications légendaires comme Shonen Jump, revient pour une autre année pour ravir les fans avec des nouvelles liées à l’univers manga et aux jeux vidéo. Une fois que tous les panneaux et horaires sont connus, que nous détaillerons ci-dessous, nous pouvons confirmer qu’il y aura des nouvelles de Dragon Ball Super, Boruto, One Piece, Bleach, Chainsaw Man, Haikyu !!, Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) et beaucoup plus.

Jump Festa 2022 : date, durée et comment le regarder en ligne

Jump Festa 2022 a lieu ce week-end, plus précisément les 18 et 19 décembre à Tokyo, au Japon. Une enclave fondamentale de célébration par la maison d’édition Shueisha, puisque non seulement les auteurs vedettes des publications phares du Weekly Shonen Jump et d’autres magazines hebdomadaires ou mensuels de la maison d’édition se réunissent, mais c’est aussi traditionnellement l’espace pour confirmer l’anime. adaptation de quelques mangas au succès naissant.

Cette fois, nous aurons plusieurs panneaux, chacun avec un nom spécifique, qui céderont pas après l’autre à toutes les séries que vous verrez ci-dessous. Avant de passer à l’agenda complet des panels, passons en revue les aspects fondamentaux qu’il ne faut pas perdre de vue dans cette édition de Jump Festa.

Pour regarder le Jump Festa 2022 en direct en ligne, il vous suffit de télécharger l’application activée par Shueisha pour iOS et Android. Nous laissons les liens ci-dessous. Il ne peut être suivi qu’en japonais.

Téléchargez l’application Jump Festa pour iOS ici.

Téléchargez l’application Jump Festa pour Android ici.

Félicitations d’Eiichiro Oda, auteur de One Piece, pour l’année 2022.

Quelle nouvelle nous attend au Jump Festa 2022 ? Tout ce que vous devez savoir

D’une part, Chainsaw Man aura « une grande annonce ». Nous savons que MAPPA travaille déjà sur son adaptation en anime, mais maintenant nous devons savoir en quoi cette surprise est liée au travail de Tatsuki Fujimoto, l’un des mangas les plus importants de l’année. Sera-ce la partie 2 du manga?

D’un autre côté, nous savons que Masako Nozawa (exprimé par Goku) et Toshio Furukawa (exprimé par Piccolo) sera présent sur le panneau de Dragon Ball Super ce samedi 18 décembre pour présenter l’avancée la plus possible (nouveau trailer ?) de Dragon Ball Super : Super Hero. Attention : il sera 08h20 (heure de la péninsule espagnole) ce samedi 18 décembre, lorsque nous aurons de nouvelles informations sur Dragon Ball.

De même, nous aurons également Nouveautes de Dragon Ball: The Breakers ce dimanche à la première heure du matin en Espagne, ajouté à Dragon Ball Legends et Dragon Ball: Dokkan Battle.

Nous continuons avec les auteurs de One Piece, Black Clover, Dr. Stone, My Hero Academia et Jujutsu Kaisen, entre autres, qui offrira des illustrations et des félicitations Salutations de Noël aux fans. Ils expliquent aussi généralement aux fans ce que l’on peut attendre de leurs œuvres pour l’année à venir : avant-premières d’arcs narratifs, d’événements…

Dragon Ball Super : Super Héros

Horaires et panneaux Jump Festa 2022

Jour 1 – 18 décembre 2021

Panel Espion x Famille : 01:00 (CET)

Panneau d’aventure de Dragon Quest Die : 02:30 (CET)

Panneau de déclenchement mondial : 03:55 (CET)

Panel Boruto : 05:20 (CET)

Nouveau panel Prince Tennis : 06:50 (CET)

Super Panel Dragon Ball : 08:20 (CET)

Panneau d’eau de Javel : 10:00 (CET)

Panneau de l’homme à la tronçonneuse : 10h45 (CET)

Panneau d’extrémité Platine : 11h30 (CET)

Panel de fin de harem : 12h30 (CET)

Jour 2 – 19 décembre 2021

Panel de tueurs de démons (Kimetsu no Yaiba) : 02:00 (CET)

Panel de Jujutsu Kaisen : 03h30 (CET)

Panel du Dr Stone : 05h00 (CET)

Panel My Hero Academia : 06:40 (CET)

Panneau monobloc : 08:10 (CET)

Panel de l’Exorciste bleu : 10h05 (CET)

Panel hebdomadaire sur les nouveaux héros et héroïnes du Shonen Jump : 11h30 (CET)

