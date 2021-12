Diffusez votre collection de films personnels en utilisant Plex

Plex vous offre un seul endroit pour trouver et accéder à tous les médias qui vous intéressent. Des médias personnels sur votre propre serveur aux films et émissions gratuits et à la demande, en passant par la télévision en direct, les podcasts et les émissions Web, en passant par la musique en streaming, vous pouvez profiter de tout cela dans une seule application, sur n’importe quel appareil.

Et, c’est vraiment simple pour commencer à utiliser:

Tout d’abord, si vous diffusez uniquement du contenu tiers (films et émissions, télévision en direct, podcasts, émissions Web, musique TIDAL), vous êtes prêt à partir dès que vous avez un compte, installez simplement une application sur votre téléphone, Smart TV, ordinateur, ou ouvrez simplement notre application Web sur votre navigateur !

Si vous cherchez à configurer votre propre serveur multimédia personnel pour héberger vos propres éléments, il y a quelques étapes supplémentaires (simples !) Pour être opérationnel.

Comment ça fonctionne:

Installez et exécutez Plex Media Server sur un ordinateur (ou un périphérique NAS compatible ou Nvidia Shield) où tous vos médias sont stockés et gérés dans des bibliothèques de films, d’émissions de télévision, de vidéos personnelles, de musique et de photos.

Ajoutez des bibliothèques multimédias par type de contenu et laissez Plex faire le reste – catalogage, ajout d’illustrations et d’informations – tout est automatique.

Installez et ouvrez l’application Plex sur pratiquement n’importe quel appareil : smartphone, tablette, téléviseur intelligent, appareil de streaming, console de jeu, ordinateur personnel ou n’importe quel navigateur.

Où que vous soyez, appuyez sur lecture, asseyez-vous et profitez de vos médias pendant qu’ils sont diffusés du Plex Media Server vers votre appareil.

Une fois que vous êtes opérationnel, vous pouvez :

Partagez des films personnels de votre Chicago Mac avec grand-mère sur son Roku en France.

Diffusez de la musique depuis votre PC à Londres vers votre iPad à l’étranger à Tenerife.

Regardez les photos sur un téléviseur intelligent SoHo LG pendant qu’elles sont stockées dans votre brownstone de Brooklyn.

Configurez votre propre DVR et enregistrez vos émissions et jeux préférés à partir d’un signal en direct et regardez n’importe où !

Liez votre compte TIDAL et intégrez votre propre bibliothèque personnelle aux 60 millions de pistes de TIDAL.

Quels médias et appareils fonctionnent ?

Plex prend en charge ces types de fichiers multimédias

Plex Media Server prend en charge tous les fichiers multimédias courants :

Films, émissions de télévision et vidéos personnelles : MP4, MKV, AVI, MOV, DIVX, etc.

Musique : MP3, M4A, FLAC, WMA et plus

Photos : JPG, PNG, RAW, TBN, etc.

Compatibilité du serveur multimédia Plex

Plex Media Server est pris en charge sur les ordinateurs exécutant tous les principaux systèmes d’exploitation ainsi que les périphériques NAS :

les fenêtres

macOS

Linux

Bouclier Nvidia

Routeur Netgear Nighthawk X10

De nombreux périphériques NAS populaires tels que QNAP, Synology, Netgear, Drobo, etc.

Utiliser Plex sur ces appareils

Les applications Plex fonctionnent avec tous les appareils et marques leaders du marché :

Navigateurs : Chrome, Edge, Firefox et Safari

Applications mobiles : Android, iOS

Tablettes : Android et iOS

Ordinateurs de bureau/portables : macOS, Windows

Téléviseurs intelligents : LG, Samsung, Hisense, VIZIO et Roku TV

Appareils de diffusion en continu :

Amazon Alexa

Amazon Fire TV

Télévision Android

Apple TV

Chromecast

Portail de Facebook

Roku

Sonos

Consoles de jeu : PlayStation et Xbox

En plus d’exécuter l’application Web Plex dans un navigateur, les utilisateurs d’ordinateurs de bureau peuvent également exécuter des applications de lecteur dédiées. Ceci s’adresse aux utilisateurs souhaitant utiliser Plex dans leurs HTPC ou avoir une expérience de type « home cinéma ». Il offre des capacités avancées de lecture audio et vidéo pour vous offrir la meilleure expérience possible.

Profitez de vos vidéos, films, émissions de télévision, musique et photos à tout moment, n’importe où.

Exécutez Plex Media Server sur votre ordinateur Windows, Mac ou Linux et diffusez sur votre appareil iOS ou Android. Vous avez plusieurs téléviseurs dans votre maison ? Pas de problème, Plex fonctionne également sur Chromecast, Amazon Fire TV, Roku, Android TV, Xbox, PlayStation, VIZIO et de nombreux téléviseurs intelligents récents. Plex est même disponible sur la plupart des périphériques de stockage connectés au réseau.

Rendez vos médias beaux

Plex vous offre une interface simple pour organiser tous vos médias : votre collection de films et de séries télévisées, votre bibliothèque musicale et toutes vos photos et vidéos personnelles. Plex enrichit votre médiathèque en ajoutant des descriptions, des résumés d’intrigue, des affiches et des couvertures d’album. Profitez de vos médias sur chaque téléviseur de la maison ou sur n’importe quel appareil mobile lors de vos déplacements.

Plex garde une trace de vos médias

Le contenu récemment ajouté est présenté au premier plan afin que vous puissiez voir instantanément les nouveautés. Plex sait également quels films et émissions vous regardez, vous pouvez donc facilement reprendre là où vous vous êtes arrêté ou lire le prochain épisode.

Certificats SSL de haute qualité pour tous les serveurs multimédias

Nous nous sommes associés à DigiCert pour fournir des certificats SSL de haute qualité pour vos serveurs multimédias, sans frais pour vous. Votre serveur multimédia pourra communiquer en toute sécurité avec vos appareils avec un cryptage de haut niveau, c’est comme avoir votre propre escorte de service secret protégeant vos données de bout en bout, empêchant les piratages, les attaques et l’espionnage.

Cinéma maison Plex

Pour ceux d’entre vous qui disposent d’un ordinateur dédié pour votre téléviseur, Plex Home Theater célèbre vos vidéos, votre musique et vos photos personnelles et leur donne la scène qu’ils méritent. Téléchargez simplement Plex Home Theater sur votre ordinateur dédié et le Plex Media Server gratuit sur votre ordinateur personnel, puis installez-vous confortablement et profitez-en.

La nouvelle maison de votre musique

La musique sur Plex est accessible partout et magnifiquement présentée. Avec la prise en charge de presque tous les formats audio, toute votre musique obtient du temps d’antenne. Une fois configuré, vous pouvez écouter (et même regarder !) votre musique n’importe où, sur n’importe quoi, et même partager l’accès à vos bibliothèques musicales avec vos amis. Les améliorations récentes incluent les vidéos musicales Vevo et la fonctionnalité Gracenote qui améliore les métadonnées de votre bibliothèque musicale.

Des listes de lecture, pour un divertissement sans fin

Créez des listes de lecture de musique ou de vidéos personnalisées pour toutes les occasions, en fonction de l’humeur, du genre, de la collection, etc. Vous pouvez même importer des listes de lecture iTunes existantes, des notes, des nombres de pistes et d’autres détails ! Les playlists sont actuellement disponibles sur la plupart des plateformes, mais nous travaillons dur pour les proposer à tous le plus rapidement possible.

Partagez vos médias avec vos amis et votre famille

Partagez sans effort des médias entre amis, afin que vous puissiez tous découvrir et profiter d’encore plus de contenu ensemble. Échangez de précieux souvenirs avec des membres de votre famille éloignés en partageant vos photos de vacances et vos vidéos personnelles. Désormais, vous pouvez également voir ce que vos amis diffusent à partir de votre collection, car chacun a sa propre vue dans votre bibliothèque.

Quoi de neuf: