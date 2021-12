La nouvelle Galaxy Tab A8 de Samsung est dotée d’un écran plus grand et d’un processeur plus rapide

Pourquoi c’est important : Samsung a présenté son appareil Tab A Series le plus puissant à ce jour, le Galaxy Tab A8. Les détails clés comme la date de lancement exacte et les prix restent un mystère, mais nous devrions découvrir ces détails dans les semaines à venir – peut-être lors du Consumer Electronics Show du mois prochain.

La dernière ardoise de Samsung est équipée d’un écran TFT de résolution WUXGA (1 920 x 1 200) de 10,5 pouces piloté par une plate-forme CPU et GPU sans nom qui sont chacun 10 % plus rapides que ce qui a été trouvé dans le Galaxy Tab A7, qui était un Snapdragon 662.

Les configurations de mémoire et de stockage varieront selon les régions, mais attendez-vous à voir n’importe quelle combinaison des éléments suivants : 3 Go de RAM avec 32 Go de stockage interne, 4 Go de RAM avec 64 Go de stockage interne ou 4 Go de RAM avec 128 Go de stockage. Tous les modèles disposent en outre d’un slot microSD qui accepte les cartes de capacité jusqu’à 1 To.

La Tab A8 offre le Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth v5.0 et sur certains modèles, la connectivité sans fil LTE. Une batterie de 7040 mAh offre une charge rapide jusqu’à 15 W (adaptateur de charge rapide vendu séparément), bien que Samsung n’ait pas mentionné les attentes en matière de durée de vie de la batterie.

Les acheteurs bénéficient également d’un système intégré à quatre haut-parleurs avec Dolby Atmos et d’une prise audio 3,5 mm, ainsi que d’un seul appareil photo frontal de 5 mégapixels et d’un tireur de 8 mégapixels avec mise au point automatique. Toutes les variantes seront livrées sous Android 11.

La Galaxy Tab A8 de Samsung sera proposée dans les couleurs or rose, argent et gris en Europe plus tard ce mois-ci avant de s’étendre à d’autres régions, dont les États-Unis, en janvier 2022.