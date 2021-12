Apple nettoie ses pages d’assistance de toutes les mentions de sa fonction controversée de numérisation d’images CSAM

Une patate chaude : l’analyse controversée CSAM (matériel d’abus sexuel d’enfants) d’Apple semble avoir été mise en conserve. La société a discrètement nettoyé ses pages d’assistance sur la sécurité des enfants de toute mention de l’ancienne fonctionnalité iOS à venir. La fonctionnalité était déjà en attente indéfinie, donc la suppression du contenu pourrait signifier qu’elle a complètement annulé le projet. Apple n’a pas commenté la situation.

Apple a annoncé pour la première fois l’analyse CSAM début août, ce qui a immédiatement suscité les critiques des défenseurs de la vie privée. Les ingénieurs de Cupertino concevaient le système pour analyser de manière anonyme les appareils à la recherche d’images contenant de la maltraitance d’enfants à l’aide d’un système de hachage. Si les algorithmes trouvaient suffisamment de hachages, les images seraient transmises à un examen humain et potentiellement aux forces de l’ordre.

Les problèmes inhérents au système étaient évidents. Ceux qui se sont avérés avoir des CSAM seraient poursuivis sur la base de preuves recueillies en vertu d’une violation flagrante de leurs droits au quatrième amendement. De plus, les promoteurs craignaient qu’un tel système ne produise de faux positifs, du moins au niveau de la machine. Des utilisateurs innocents pourraient voir leurs photos par un autre humain sans leur permission si l’analyse renvoyait suffisamment de hachages. Il y avait aussi un malaise quant à la possibilité que des gouvernements oppressifs puissent ordonner l’analyse des dissidents.

Nous gagnons.

Apple a annoncé des retards dans ses outils d’analyse téléphonique prévus pendant qu’il mène plus de recherches. Mais l’entreprise doit aller plus loin et abandonner complètement ses plans pour mettre une porte dérobée dans son cryptage. https://t.co/d0N1XDnRl3

– EFF (@EFF) 3 septembre 2021