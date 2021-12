Ubisoft Toronto commence le développement d’un remake de Splinter Cell

Quelque chose à espérer : Ubisoft a annoncé cette semaine que son studio de Toronto commençait à travailler sur un remake de Splinter Cell. Bien que non confirmé, les développeurs remasterisent vraisemblablement le premier jeu de la franchise. C’est actuellement à un stade très précoce, et Ubisoft Toronto recrute toujours pour le projet.

Ubisoft a publié lundi une interview avec le directeur créatif, le producteur et le producteur technique du remake. Le Q&A offre quelques détails solides sur le prochain projet Splinter Cell.

Bien que la société n’ait pas dit catégoriquement qu’il s’agissait d’un remake du premier jeu de la série d’action furtive, c’est le seul jeu mentionné explicitement dans l’interview. Le producteur Matt West a déclaré qu’ils le reconstruisaient à partir de zéro dans le moteur Snowdrop d’Ubisoft, en améliorant ses graphismes et en mettant à jour sa conception pour « correspondre au confort et aux attentes des joueurs » tout en conservant l’esprit d’origine. West a confirmé que le remake serait linéaire comme la version originale et non en monde ouvert.

Ce détail est quelque peu surprenant puisqu’Ubisoft a rendu toutes ses grandes versions en monde ouvert depuis un certain temps déjà. Les rumeurs du début du mois suggéraient que le studio prévoyait un nouveau Splinter Cell ressemblant davantage à Assassin’s Creed, avec un gameplay « similaire à la façon dont Halo Infinite a créé son monde ouvert ».

Le producteur technique Peter Handrinos a déclaré que bien qu’Ubisoft Toronto construise une nouvelle équipe pour le remake, il fait également appel à des vétérans des précédentes équipes de développement de Splinter Cell. À la fin de l’interview, le directeur créatif Chris Auty a ajouté que le remake serait une base pour l’avenir de la franchise.

Ubisoft a lancé le premier Splinter Cell en 2003 pour la Xbox et le PC d’origine (et plus tard PlayStation 2 et Nintendo GameCube) acclamé par la critique. Il a reçu plusieurs suites, mais il n’y a pas eu de nouvelle entrée depuis la propre liste noire des cellules Splinter 2013 d’Ubisoft Toronto.