Le lancement du télescope spatial James Webb retardé pour la énième fois

Vue d’ensemble : la NASA a de nouveau retardé le lancement du télescope spatial James Webb en raison d’un problème de dernière minute. Au rythme actuel, il ne faudra rien de moins qu’un miracle pour envoyer l’observatoire dans l’espace avant Noël. Mais bon, un petit retard à ce stade vaut mieux que quelque chose auquel on ne peut pas remédier une fois dans l’espace.

La NASA a déclaré qu’elle travaillait sur un problème de communication entre le télescope et le lanceur. En conséquence, le lancement aura désormais lieu au plus tôt le 24 décembre. L’agence spatiale a promis de fournir plus d’informations sur la nouvelle date de lancement au plus tard le 17 décembre.

Le mois dernier, la NASA a repoussé la date de lancement au plus tôt le 22 décembre après un incident inattendu lors de la sécurisation de l’observatoire à l’adaptateur du lanceur. Après un examen approfondi, il a été déterminé que le télescope n’avait subi aucun dommage.

Le développement de ce qui allait devenir le télescope spatial James Webb a commencé en 1996 sous le nom de télescope spatial de nouvelle génération, successeur du télescope spatial Hubble. Il a été renommé en l’honneur de l’administrateur de la NASA James E. Webb en 2002 avec un lancement initial prévu pour 2007.

Malheureusement, une myriade de problèmes et de dépassements de coûts ont retardé le lancement plus d’une douzaine de fois. Au moment où tout sera dit et fait, le projet aura probablement coûté près de 10 milliards de dollars à la NASA – bien au-dessus des estimations initiales de 1,6 milliard de dollars.

Le télescope spatial James Webb décollera de Kourou en Guyane française grâce à une fusée Arianespace Ariane 5, espérons-le la veille de Noël.