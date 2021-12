Les prix de la DDR5 devraient s’améliorer en 2022, mais ne vous attendez pas à des miracles

Pourquoi c’est important : La pénurie de puces, la forte demande et les scalpers ont tous contribué à une situation où le nouveau matériel est difficile à trouver en stock et les consommateurs doivent soit payer un prix considérablement gonflé, soit jouer le jeu de l’attente. Dans le cas de la DRAM DDR5, il est plus logique de jouer le jeu de l’attente, car mettre la main sur un kit à un prix raisonnable pourrait rester un défi dans les mois à venir.

Si vous envisagez une mise à niveau de PC impliquant de la mémoire DDR5, vous savez probablement déjà que ces kits souffrent d’une faible disponibilité, sans parler du problème persistant des scalpers qui saisissent tous les derniers pour les vendre à des prix gonflés pouvant atteindre 2 500 $. .

La raison principale est, bien sûr, la pénurie actuelle de puces. Cependant, ce n’est pas le manque de puces DDR5, mais plutôt le manque de circuits intégrés de gestion de l’alimentation (PMIC) qui a conduit à cette situation. Les fabricants tentent activement d’améliorer la capacité de production, mais cela ne peut pas se produire du jour au lendemain.

La disponibilité ne s’améliorera pas beaucoup dans les prochains mois, mais le prix de vente moyen pourrait connaître une légère baisse. Selon un rapport de TrendForce, le coût des modules DDR5 pourrait baisser de trois à huit pour cent au premier trimestre 2022. Dans le cas des modules DDR4, le prix pourrait baisser jusqu’à 10 pour cent en raison des tentatives des fabricants d’ordinateurs réduire les stocks pendant la période des Fêtes.

Cela ne fera pas nécessairement une énorme différence pour votre portefeuille, mais indique une amélioration lente et progressive de l’offre de DRAM qui pourrait éventuellement faire perdre de l’intérêt aux scalpers DDR5. À l’heure actuelle, vous ne pouvez utiliser la DDR5 qu’avec une poignée de processeurs Intel Alder Lake, mais cela changera à mesure qu’Intel lancera des modèles supplémentaires et que les fournisseurs augmenteront la production.

Il y a maintenant une offre excédentaire de DRAM mobile, mais cela n’a pas aidé dans le contexte actuel où les fabricants de téléphones ont du mal à garantir un approvisionnement constant de divers autres composants. TrendForce s’attend à ce que les prix des DRAM mobiles diminuent de 8 à 13% au premier trimestre de l’année prochaine, d’autant plus que les ventes de smartphones ont été touchées et ont créé une pression sur les stocks pour les fournisseurs et les fabricants de téléphones.

Dans le cas de la DRAM graphique, les fournisseurs passent désormais progressivement des puces GDDR6 de 8 Go à 16 Go, Micron menant la transition. Cependant, comme la plupart des puces utilisées pour les cartes graphiques grand public sont toujours du type 8 Go, la forte demande signifie que les prix ne s’amélioreront pas et resteront au mieux stables dans les mois à venir.