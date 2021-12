La sonde solaire Parker de la NASA devient le premier vaisseau spatial à traverser l’atmosphère du Soleil

Récapitulatif : Le Parker Solar Probe a été lancé le 12 août 2018. Premier vaisseau de la NASA à porter le nom d’une personne vivante, il n’a pas tardé à se mettre au travail. Moins de trois mois après son lancement, il s’est rapproché du Soleil que tout autre objet artificiel. Maintenant, il a franchi une autre étape importante.

Comme le note la NASA, le Soleil est différent de la Terre en ce qu’il n’a pas de surface solide. Au lieu de cela, il y a une atmosphère surchauffée où la matière solaire est liée au Soleil par des forces magnétiques et la gravité. La chaleur et la pression agissent sur ces matériaux, les forçant à s’éloigner du centre du Soleil. À mesure qu’ils s’éloignent, les champs magnétiques et la gravité perdent leur emprise, marquant la fin de l’atmosphère solaire et le début du vent solaire – une région que les astronomes appellent la surface critique d’Alfvén.

Jusqu’à récemment, les astronomes n’avaient qu’une estimation approximative de l’emplacement exact de la surface critique d’Alfvén, basée sur des images et des données capturées à distance.

Lors de son huitième survol du Soleil le 28 avril 2021, les lectures de la sonde solaire Parker ont confirmé aux scientifiques qu’elle avait bel et bien traversé la surface critique d’Alfvén à environ 8,1 millions de kilomètres de la surface de l’étoile et est entrée dans l’atmosphère solaire pour la première fois. temps. En fait, les données ont montré que la sonde était entrée et sortie de la couronne plusieurs fois au cours du passage, confirmant que la ligne de surface n’est pas lisse mais a plutôt des pics et des vallées.

Les scientifiques ont hâte d’en apprendre encore plus sur le Soleil lors des futurs survols, dont le prochain est prévu pour janvier 2022. Au plus près, la sonde devrait voler à moins de 3,83 millions de kilomètres de la surface du Soleil.

Crédit image Steve Gribben