iFixit dispose d’outils officiels pour réparer les équipements Surface

C’est amusant de voir à quel point iFixit est passé d’un site pour parcourir la façon dont les appareils sont démontés à servir de champion du droit de réparer. Le droit de réparation est quelque chose qui existe aux États-Unis depuis longtemps et qui finira par arriver en Europe. Les fabricants sont simplement invités à accéder aux composants afin que les appareils puissent être réparés.

Par exemple, Apple relie l’appareil photo ou l’écran à la carte mère d’un iPhone. Donc, si nous essayons d’échanger des pièces d’origine, l’appareil les rejette. Cela a amené Apple à rendre les choses un peu plus faciles et il semble que Microsoft aussi. Cette fois à travers une série d’outils pour réparer notre appareil Surface et avec la garantie iFixit.

Les outils de réparation de surface IFixit sont désormais disponibles

Microsoft avait jusqu’ici renoncé au droit de réparation. S’il est vrai que leurs derniers appareils ont rendu les choses un peu plus faciles en permettant le remplacement des SSD, et dans le cas du prochain Surface Laptop SE, encore plus d’options.

Aujourd’hui, Microsoft et iFixit ont annoncé un partenariat selon lequel les réparateurs iFixit indépendants, les fournisseurs de services agréés Microsoft, les centres d’expérience Microsoft et les clients professionnels Microsoft peuvent désormais acheter les outils de support Microsoft officiels pour les appareils Surface directement sur iFixit.com.

Il est à noter que ces outils sont destinés aux services techniques et aux entreprises de réparation. Cela permet aux entreprises, en plus de Microsoft, d’offrir des services de réparation d’appareils Surface pour les consommateurs et les entreprises. Extrait du communiqué de presse :

Ce programme est publié avec trois outils, ainsi que des poids et des accessoires, tous conçus par Microsoft et fabriqués par iFixit. Ces outils vous permettent de démonter et de remonter avec précision certains modèles Microsoft Surface et subiront les mêmes tests de qualité rigoureux et le même souci du détail que nous portons à tous nos produits. Travailler avec succès avec des adhésifs est l’un des aspects les plus difficiles de la réparation de la gamme Surface. L’adhésif doit se décoller précisément sans endommager les autres composants. Lors du remontage, l’obtention d’une liaison solide nécessite une application précise de la force. Bien qu’ils ne soient pas nécessaires pour effectuer une réparation de bricolage, ces nouveaux outils sont conçus pour éviter les dommages et aideront les techniciens à effectuer des réparations à grand volume, et aideront à améliorer la précision et à correspondre à l’adhérence en usine.

Ces trois outils comprennent :

Cadre de collage d’affichage de surface

Utilisé en conjonction avec des poids pour appuyer l’ensemble d’affichage sur l’appareil afin d’assurer une bonne adhérence. Le cadre est également livré avec un morceau de mousse EVA de 3/8 ″ d’épaisseur 12 ″ x 12 ″, sur lequel l’appareil doit être placé lors de la réparation.

Appareils compatibles : Surface Pro 7+, Surface Pro 8 et Surface Pro X

Couvercle de batterie de surface

Le couvercle de la batterie Surface se trouve sur le dessus de l’appareil ouvert pour éviter tout contact accidentel avec la carte mère ou d’autres composants sensibles.

Appareils compatibles : Surface Laptop 3 (13,5 pouces, 15 pouces), Surface Laptop 4 (13,5 pouces, 15 pouces), Surface Laptop Go, Surface Laptop SE et Surface Laptop Studio.

Outil de déliaison d’affichage de surface

Il est utilisé pour séparer l’ensemble écran de l’appareil. L’outil garantit que le médiator est inséré suffisamment profondément dans l’appareil pour séparer l’ensemble de l’écran sans endommager les autres composants.

Appareils compatibles : Surface Pro 7+, Pro 8 et Pro X

Le programme iFixit Pro est quelque chose que les techniciens de réparation indépendants peuvent opter en remplissant un formulaire. Une fois terminés et approuvés, ces nouveaux outils de service Microsoft iFixit pour Surface peuvent être achetés pour être utilisés.

Bien qu’il s’agisse d’une première étape importante dans la réparabilité des surfaces, même iFixit reconnaît que Microsoft peut encore faire plus. Il souligne que c’est la bonne direction mais qu’ils ont encore un long chemin à parcourir sur le chemin de la réparabilité. Il s’agit d’une première étape et d’un test de marché, bien que Microsoft s’engage à étendre l’accès à de nouveaux outils pour de nouveaux produits.

Enfin, depuis iFixit, ils ont indiqué que cela n’affecterait pas leur éditorial et qu’ils continueraient « Démonter et examiner les nouveaux produits Microsoft de manière objective. » Ce partenariat avec iFixit devrait rendre la vie des consommateurs et des entreprises beaucoup plus facile avec plus d’options pour faire réparer leur Surface.