Sans fioritures : le LG StanbyMe est une très bonne idée

Vous savez, une nouvelle année vient de commencer lorsque les passionnés de technologie et les journalistes se dirigent vers le désert. Ensuite, lisez des reportages sur les lunettes intelligentes à monture d’écailles, les téléviseurs enroulables et – maintenant comme un gag en cours d’exécution – les réfrigérateurs intelligents. Parce qu’alors le CES se déroulera à nouveau à Las Vegas, probablement le plus grand terrain de jeu technologique au monde. Et lors du prochain CES 2022, LG veut à nouveau proposer un étrange gadget : le téléviseur portable LG StanbyMe.

Vous pouvez emporter le LG StanbyMe partout avec vous.

Mais attendez une minute – est-ce vraiment une si mauvaise idée ?

Parce que le LG StanbyMe…

C’est un téléviseur assez petit (27 pouces) que LG a installé sur un support.

Téléviseurs, supports, enfin pourquoi pas… Samsung The Frame et The Serif n’étaient pas non plus de mauvaises idées.

Le support a des roulettes, ce qui rend le StanbyMe mobile.

Il est sans fil et dispose d’une batterie qui devrait durer jusqu’à 3 heures.

L’idée est que vous pouvez faire glisser le StanbyMe à travers l’appartement et l’emporter avec vous où que vous soyez.

Le support est réglable en hauteur, vous pouvez donc l’ajuster à votre taille.

Vous pouvez faire pivoter l’écran de l’horizontale à la verticale, par exemple pour les vidéos en mode portrait.

Vous devriez pouvoir facilement y refléter du contenu et utiliser le téléviseur pour des vidéoconférences à l’aide d’un smartphone.

La Smart TV dispose également d’un écran tactile.

Ainsi, vous pouvez également démarrer votre programme Netflix en quelques clics et gestes.

Solution étonnamment pratique

Pensez-y en ce moment : un marathon de séries prend du temps. Je ne connais personne qui reste allongé sur le canapé tout le temps. Entre-temps, vous voulez aller à la cuisine et préparer quelque chose à manger. Ou tout simplement aller aux toilettes. Ou pendant que vous vous préparez à sortir, regardez la vidéo un peu plus loin.

Si vous écoutez de la musique ou un podcast, ce n’est fondamentalement pas un problème avec Multiroom. Mais qu’en est-il du multivoir? Je ne possède plus de télévision moi-même – également pour des raisons pratiques. Pour une télévision, je devrais toujours regarder dans la pièce dans laquelle elle se trouve. Mais parfois je suis dans la cuisine, parfois dans le salon, parfois dans le couloir. Vous n’avez qu’à emporter la télé là-bas ? Ça ne marche pas. Acheter plusieurs téléviseurs et continuer à regarder le programme dans la pièce correspondante ? Coûte de l’argent – et du temps si le téléviseur doit d’abord démarrer et charger le programme.

En fait, je gère ces scénarios en regardant des séries et des films principalement sur mon ordinateur portable et en les emportant avec moi partout où je vais. J’écoute des podcasts en me brossant les dents, en prenant mon petit-déjeuner ou en pliant le linge sur mon smartphone pendant que je me promène de pièce en pièce. Mais le son et l’image sur les smartphones et les ordinateurs portables ne sont en aucun cas idéaux. Un vrai téléviseur avec un bon son serait plus adapté.

LG StanbyMe : juste le début ?

Un téléviseur portable comme le LG StanbyMe ne prend pas beaucoup de place. Oui, il ne prendrait que dans chaque un Espace à tout espace loin. Vous pouvez l’approcher de près sur le canapé, regarder un peu plus loin dans le lit le soir ou même continuer à regarder votre série très facilement dans la baignoire.

Incidemment, une télévision sans fil résout également le problème bien connu de la façon dont on devrait réellement regarder la télévision dans le jardin, comme un match de football passionnant avec des amis. Vous l’emportez simplement avec vous.

Mais. Comparé à beaucoup d’autres choses que j’ai vues au CES au cours des dernières années, cela semble être une assez bonne idée.

Bien sûr, l’idée pourrait être poussée plus loin. Il suffit de penser à l’actuel Amazon EchoShow 10, qui tournera toujours où que vous soyez si vous le souhaitez. Les robots, eux aussi, ont depuis longtemps progressé au point où ils peuvent vous suivre à chaque étape – à une distance appropriée. Imaginez donc un téléviseur enroulable que vous n’avez plus à traîner partout, mais qui le fait de manière autonome.

LG n’a pas encore révélé grand-chose sur StanbyMe. Le moins sur les prix et la disponibilité à ce stade. Je ne peux donc qu’espérer que ce concept ne se transforme pas en un gag courant à un moment donné. A une belle idée comme le réfrigérateur intelligent, que finalement personne ne met vraiment dans l’appartement. Avec une télévision sans fil, enroulable, peut-être encore intelligente, je le ferais certainement.

Et toi?

Images : LG