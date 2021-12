Microsoft Teams dispose déjà d’un cryptage de bout en bout sur les appels individuels

La sécurité est essentielle et plus encore en matière de télétravail et de travail avec des applications telles que Zoom, Teams, Slack, Blue Jeans et autres. C’est pourquoi le cryptage de bout en bout est l’une des mesures de sécurité les plus importantes dans les communications. Nous vous avons parlé dans le passé et maintenant Microsoft déploie la prise en charge du chiffrement de bout en bout (E2EE) pour Microsoft Teams.

Cette fonctionnalité intervient après l’annonce de la fonctionnalité plus tôt cette année et le test du support préliminaire depuis octobre. Désormais, Microsoft Teams ajoute la prise en charge de la sécurité E2EE pour tous les appels individuels (1 à 1). Une mise à jour a été publiée aujourd’hui pour tous les utilisateurs de Teams, donnant aux administrateurs informatiques la possibilité d’activer et de contrôler E2EE pour les appels individuels.

Le chiffrement de bout en bout atteint tout le monde dans Teams

« Plusieurs clients commerciaux aux États-Unis et en Europe dans des secteurs tels que l’aérospatiale, la fabrication, les télécommunications et les services professionnels déploient les appels E2EE pour les équipes »explique John Gruszczyk, directeur technique des produits de Microsoft.

Aujourd’hui, Microsoft Teams crypte les données en transit et à destination. Cela permet aux services autorisés de décrypter le contenu à des fins de journal de conservation des données. Microsoft utilise également le cryptage SharePoint pour protéger les fichiers et le cryptage OneNote pour les notes stockées dans Microsoft Teams. Tout le contenu de discussion dans Teams est également chiffré en transit et à destination.

Ce nouveau cryptage E2EE protégera davantage les appels individuels au sein des équipes, mais cela signifie que certaines fonctionnalités des équipes seront désactivées si les administrateurs informatiques l’activent. L’enregistrement en direct, le sous-titrage/transcription, le transfert d’appels, le parcage d’appels, la fusion d’appels et des fonctionnalités telles que le transfert d’appels vers un autre appareil ou l’ajout de participants pour créer un appel de groupe seront désactivés sur les appels individuels utilisant E2EE.