Le Windows Store intègre désormais de courtes descriptions pour les applications

On parle du Microsoft Store depuis quelques mois et ce n’est pas en vain. L’équipe à laquelle Rudy Huyn fait maintenant partie a travaillé à faire du Microsoft Store un magasin adapté. La réalité est qu’il manque encore de points à améliorer, mais la différence est plus que remarquable. Désormais, les développeurs disposent d’un nouvel espace pour décrire leur application en quelques mots.

Salut les développeurs, le nouveau Microsoft Store utilise désormais vos données de « Description courte » dans la section de gauche sous le bouton Ouvrir/Télécharger. Assurez-vous de remplir ce champ lors de la soumission de votre application pour aider à rendre vos pages de produits encore plus belles. # Windows11 #MicrosoftStore #ProTip pic.twitter.com/T7dxyJfzvC – Daniel (@kid_jenius) 15 décembre 2021

De brèves descriptions maintenant disponibles dans le Windows Store

Le développeur d’Ambie, l’application qui permet de profiter du bruit blanc pour travailler et de rester concentré, a découvert cette nouvelle option. Maintenant, sur le côté gauche, sous la note de l’application, nous verrons une courte description. Cela nous permet de savoir ce que l’application nous propose en quelques mots.

Si le développeur ne remplit pas correctement ce champ, les mêmes informations que dans la description seront affichées, mais raccourcies pour n’autoriser qu’une suite de caractères. Ainsi, nous avons des informations simples qui nous permettent de voir rapidement si c’est l’application que nous recherchions ou non.

De toute évidence, le développeur Ambie a déjà intégré cette courte description comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran. Un moyen simple de compléter les informations de l’application et de donner plus de valeur aux informations dont nous disposons.

Nous vous rappelons que le nouveau Windows Store n’est plus uniquement lié à Windows 11. Comme nous vous l’indiquions il y a quelques semaines, il est déjà disponible sous Windows 10 et vous pourrez profiter de toutes les nouveautés à l’exception des applications Android sous Windows. Ainsi, on a l’arrivée des applications classiques au format MSIX ou MSI et la limitation aux applications UWP est supprimée. Cela a permis à des applications comme Firefox, Zoom, Adobe PDF Reader ou Epic Game Store d’atteindre le Microsoft Store ces derniers mois.