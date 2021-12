Le Find N pliable d’Oppo est un Galaxy Z Fold 3 plus petit pour le marché chinois

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Oppo a fait ses débuts dans les pliables avec le Find N. Un rival impressionnant du Galaxy Z Fold 3 de Samsung et une nouvelle option intéressante en soi pour les fans de ce facteur de forme. Son prix est également compétitif, à partir de 7 699 yuans (~ 1 210 $) pour la version 8 Go/256 Go. Malheureusement, Oppo ne le vend initialement qu’en Chine, mais un lancement européen pourrait avoir lieu dans le futur.

Les ambitions matérielles d’Oppo ont récemment été exposées avec des annonces telles que son chipset MariSilicon personnalisé et les lunettes intelligentes Air Glass. La société s’est maintenant étendue à une autre catégorie d’appareils : les pliables. Bien qu’il ne soit pas nouveau dans la fabrication de téléphones, le Find N marque les débuts d’Oppo dans le facteur de forme pliable, qui sur le papier semble être une entrée capable à côté des rivaux de Samsung, Microsoft et Huawei.

Doté d’un « écran serein » AMOLED de 7,1 pouces fabriqué par Samsung à 1 920 x 1 792 120 Hz sur l’écran principal flexible au format 8,4: 9, Oppo affirme que le Find N présente 80 % de plis en moins que ses concurrents et qu’il est suffisamment durable pour résister à plus de 200 000 plis. L’écran externe, quant à lui, est une unité AMOLED FHD 60 Hz de 5,49 pouces protégée par Gorilla Glass Victus.

Bien que plus petit que le Galaxy Z Fold 3, les dimensions du Find N sont un peu plus larges et plus épaisses que son rival coréen, et il pèse légèrement plus à 275 g (contre 271 g). Sous le capot se trouve le chipset SD 888 rapide, mais maintenant légèrement ancien de Qualcomm, associé à 8 Go/256 Go ou 12 Go/512 Go de mémoire et de stockage, sans extension microSD.

C’est le même SoC qui alimente le Galaxy Z Fold 3. Les caméras, quant à elles, incluent un téléobjectif principal de 50MP, un téléobjectif de 13MP et un ultralarge de 16MP, ainsi qu’une caméra selfie de 32MP sur l’écran flexible principal et l’écran externe.

Oppo a également utilisé des fonctionnalités logicielles de type Samsung au-dessus d’Android 11, à savoir Flexform, qui ajuste la disposition du contenu en fonction de l’angle de l’écran, des modes d’application multi-fenêtres basés sur les gestes et de l’utilisation de l’écran externe comme fenêtre d’aperçu pour les photos prises par le caméra principale.

La batterie du Find N est une unité de 4 500 mAh capable de 33 W qui prend également en charge la charge sans fil 15 AirVOOC d’Oppo et la charge inversée de 10 W. Les autres fonctionnalités de connectivité incluent un lecteur d’empreintes digitales latéral, NFC et USB-C 2.0 en plus du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2. Le téléphone est maintenant en pré-commande pour les clients en Chine et est disponible en finition blanche, noire et violette.