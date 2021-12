AMD annonce la diffusion en direct des produits aux côtés du CES ; voici à quoi s’attendre

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? AMD a annoncé qu’il organiserait son événement de diffusion en direct de produits 2022 le 4 janvier, le même jour qu’Intel et Nvidia organisent leurs événements respectifs CES 2022. Hébergé par la PDG Dr. Lisa Su et diffusé sur le site Web de l’entreprise, nous aurons un avant-goût des dernières solutions graphiques Radeon et des processeurs Ryzen de Team Red.

Le livestream Product Premier d’AMD commence à 10h00 HNE (7h00 PT) le mardi 4 janvier. Cela met une heure avant le début du discours d’ouverture du rival GPU Nvidia (8h PT) et trois heures avant la conférence de presse Intel CES (10h PT ). L’événement d’AMD ne fait pas réellement partie du CES; il se déroule juste à côté de lui.

$AMD La présidente et chef de la direction, le Dr Lisa Su, organisera sa première de produit 2022 le 4 janvier 2022 et mettra en évidence les innovations et les solutions mettant en vedette les prochains processeurs AMD Ryzen™ et les graphiques AMD Radeon™. – Actualités AMD (@AMDNews) 13 décembre 2021

Quant à ce à quoi s’attendre pendant le livestream, une grande partie est susceptible de se concentrer sur la nouvelle gamme de processeurs/APU Rembrandt d’AMD qui devrait apparaître dans la prochaine génération d’ordinateurs portables minces et puissants. Les puces Ryzen 6000H et Ryzen 6000U seront probablement dévoilées, la première étant censée être basée sur le nœud de processus 6 nm et dotée de la technologie Zen3+, de graphiques RDNA 2, d’un TDP de 35 à 45 W et d’un maximum de 8 cœurs/16 threads. . L’intégration de RDNA 2 devrait être particulièrement intéressante.

Nous pourrions également en savoir plus sur les processeurs Zen 3D V-Cache Vermeer-X. AMD a confirmé que l’actualisation du processeur Ryzen arrivera au début de 2022 et offrira une amélioration des performances de 15 % par rapport aux processeurs actuels de la série Ryzen 5000.

AMD promet également de mettre en avant les nouveaux GPU Radeon lors de son événement. Les Radeon RX 6500 XT et Radeon RX 6400 pourraient être présentées, ainsi qu’une éventuelle actualisation de certains autres produits Radeon RX 6000. Qu’ils soient réellement en stock et qu’ils ne coûtent pas une petite fortune à leur sortie est une autre affaire.