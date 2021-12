Le Concept Luna de Dell se concentre sur la conception d’ordinateurs portables durables

Regard vers l’avenir : l’équipe de conception de Dell a mis au point « Concept Luna », un ordinateur portable de validation de principe facile à réparer et à entretenir, doté de pièces réutilisables et destiné à réduire considérablement l’empreinte carbone globale par rapport à l’ordinateur portable actuel. dessins. L’élégant prototype sans ventilateur en aluminium utilise des composants plus petits et efficaces à l’intérieur et s’appuie moins sur les vis pour une meilleure réparabilité.

Dell a utilisé son ordinateur portable Latitude 7300 Anniversary Edition comme référence pour Concept Luna, notant que la société pourrait réduire jusqu’à 50 % son empreinte carbone globale si elle mettait en œuvre les décisions de conception appliquées dans le prototype Concept Luna.

L’un des principaux changements dans l’exercice consiste à utiliser des composants internes plus petits et moins nombreux. La carte mère a été réduite de 75 %, tandis que le nombre de composants a été réduit de 20 %. Dell a également mis à jour la disposition interne en plaçant la carte mère dans le capot supérieur de l’ordinateur portable pour un refroidissement passif. Cela élimine le besoin d’un ventilateur, car il y a une meilleure séparation de la batterie génératrice de chaleur dans la base.

En termes de réparabilité, Dell note l’utilisation de seulement quatre vis (une réduction de 10 fois) pour un accès plus facile et plus rapide aux composants internes. Le matériel comme l’ensemble écran et clavier unifié utilise des clés de voûte pour verrouiller en place au lieu d’adhésifs, et il y a moins de connexions à gérer à l’intérieur lors des réparations.

S’adressant à The Verge, le stratège en conception de Dell, Drew Tosh, a déclaré que le recyclage et la réutilisation étaient les points focaux de Concept Luna. Il a également noté que ces idées de conception devaient encore être validées pour la production en série. À cette fin, Tosh estime que bon nombre de ces concepts seront mis en œuvre dans les ordinateurs portables grand public de Dell d’ici 2030.