La Banque d’Angleterre dit que Bitcoin pourrait devenir « sans valeur »

Une patate chaude : Bitcoin est de loin la crypto-monnaie la plus populaire et la plus connue, mais BTC a toujours ses détracteurs. Dans cette catégorie se trouve la Banque d’Angleterre, qui avertit que ceux qui investissent dans la crypto devraient être prêts à tout perdre car cela pourrait à un moment donné devenir « sans valeur ».

Bitcoin, comme la plupart des cryptos, connaît souvent des fluctuations de prix folles : il a chuté de 20 000 $ le mois dernier. Cependant, il convient de rappeler qu’un Bitcoin à son prix actuel de 48 500 $ vaut près de cinq fois le prix de 10 000 $ auquel il se situait il y a à peine 14 mois.

Mais le vice-gouverneur de la Banque d’Angleterre, Sir Jon Cunliffe, a mis en garde contre les risques associés aux investissements cryptographiques. « Leur prix peut varier considérablement et [bitcoins] pourrait théoriquement ou pratiquement tomber à zéro », a-t-il déclaré à la BBC.

La Banque a déclaré que les grandes institutions devraient adopter une approche prudente dans l’adoption des actifs cryptographiques et qu’elle accorderait une attention particulière aux évolutions du marché, écrit The Guardian.

« Le problème est que, contrairement aux formes de monnaie traditionnelles, Bitcoin n’est pas utilisé pour fixer le prix d’autres choses que lui-même. Comme les Bitcoiners eux-mêmes aiment à le dire, « un Bitcoin = un Bitcoin ». Mais une tautologie ne fait pas une monnaie », a écrit Thomas Belsham, un employé de la division de l’engagement des parties prenantes et des médias de la Banque.

Belsham a ajouté que la rareté et la nature limitée de Bitcoin – pas plus de 21 millions de Bitcoins ne peuvent jamais être extraits – « pourraient même, en fin de compte, rendre Bitcoin sans valeur ».

Environ 18,9 millions de Bitcoins, soit 90 % de l’offre totale, ont maintenant été extraits, mais le réseau est conçu de manière à ce que la pièce finale ne soit extraite qu’en 2140. Belsham prévient toujours que le maintien de ce système pourrait devenir plus difficile. heures supplémentaires.

« La théorie des jeux simples nous dit qu’un processus d’induction en arrière devrait, vraiment, à un moment donné, inciter l’argent intelligent à sortir. Et si cela se produisait, les investisseurs devraient vraiment être prêts à tout perdre. Finalement. »

Les points de vue des agences gouvernementales sur le Bitcoin et la crypto-monnaie en général ont tendance à varier d’un pays à l’autre. La Suède a appelé l’ensemble de l’Europe à interdire l’exploitation minière cryptographique pour des raisons environnementales, tandis que la Chine a déclaré illégales toutes les transactions cryptographiques. El Salvador, en revanche, a été le premier pays à accepter Bitcoin comme monnaie légale et prévoit de construire une ville entière basée autour de BTC.

h/t : Le Gardien