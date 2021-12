Les premiers processeurs d’Alder Lake sans cœurs d’efficacité révélés

Dans le contexte : Alder Lake s’avère plus populaire que beaucoup ne l’imaginaient, grâce aux excellentes capacités de jeu et de productivité des puces. Et bien qu’ils aient la particularité de mélanger à la fois les cœurs Performance (P) et Efficacité (E), les modèles non-K 65W des processeurs lancés le mois prochain manqueront ces cœurs E.

VideoCardz écrit que les 12100F et 12400F de la sous-série de 12e génération d’Intel seront les premiers SKU d’Alder Lake sans cœurs Efficiency. Le Core i3-12100F aura 4 cœurs et 8 threads et augmentera à 4,3 GHz, ce qui placerait la puce d’entrée de gamme à égalité avec certains des modèles haut de gamme des générations plus anciennes.

Avec l’aimable autorisation de VideoCardz

Vient ensuite le Core i5-12400F, un processeur doté de 6 cœurs et de 12 threads et pouvant atteindre 4,4 GHz. Cela correspond aux fuites de novembre et serait la même configuration que les 12500 (augmentation de 4,6 GHz) et 12600 (augmentation de 4,8 GHz). La publication affirme que le Core i5-12400F implémentera probablement pleinement la deuxième variante de silicium de bureau Alder Lake connue sous le nom de H0.

12900 12700 12600 12500 12400 12100 P-Cores 8/16 6/12 4/8 E-Cores 8/8 4/4 0 Boost P-Core 5,1 GHz 4,9 GHz 4,8 GHz 4,6 GHz 4,4 GHz 4,3 GHz Base P-Core 2,4 GHz 2,1 GHz 3,3 GHz 3,0 GHz 2,5 GHz ? Cacher 30 Mo 25 Mo 18 Mo ?

Il existe également la version non-K du i7-12700K. On dit que le Core i7-12700F est presque identique au processeur Alder Lake actuel, que nous avons décerné au gagnant conjoint du processeur Best Value Productivity, ce qui signifie les mêmes 8 cœurs de performance et 4 cœurs d’efficacité. Cependant, il existe quelques différences : l’horloge boost de ses cœurs Performance est inférieure de 100 MHz (4,9 GHz) et il a une puissance thermique de 65 W, soit près de la moitié des 125 W de la version K.

Les puces devraient être lancées le mois prochain après la conférence de presse d’Intel au CES qui aura lieu le 4 janvier à 10 h 00 HNP.

Nous avons récemment entendu dire que bien qu’Alder Lake ait augmenté la part de marché des ventes de processeurs d’Intel à son plus haut niveau de cette année, AMD reste la force dominante.