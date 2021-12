Nintendo Indie World: heure et comment regarder les futurs indies Nintendo Switch en direct

Nintendo célébrera ce 15 décembre un nouvel épisode de Nintendo Indie World avec des nouvelles des prochains jeux vidéo indépendants qui arriveront sur Nintendo Switch. Après des semaines sans nouvelles concernant le traditionnel Nintendo Direct ni ce format pour les soi-disant Nindies (ces titres indépendants avec une sorte de parrainage de la société japonaise), il est temps de savoir ce qui va arriver en 2022. Vous On vous dit comment suivre l’événement en direct en ligne en streaming.

Nintendo Indie World pour décembre : heure, durée et premiers détails

Le Nintendo Indie World de ce mercredi 15 décembre débutera à 18h00 (CET) et durera 20 minutes. L’événement peut être suivi en direct et avec des sous-titres en Français via la chaîne YouTube officielle de Nintendo et dans cette même actualité ; ci-dessous vous avez une fenêtre pour suivre toutes les annonces et actualités minute par minute. De plus, sur le site Web Netcost-Security, vous aurez un résumé avec toutes les annonces et les jeux les plus importants.

Pour le moment, ils n’ont pas transcendé les noms spécifiques de jeux spécifiques, c’est donc un mystère ce que nous trouverons dans l’après-midi d’aujourd’hui. Ce qui est sûr, c’est que nous ne verrons pas de jeux vidéo first party, donc ceux qui espèrent voir des œuvres comme la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild ou Splatoon 3 auront mieux à se remettre en question. De même, on ne sait pas non plus si le très attendu Hollow Knight : Silksong apparaîtra, dont la date de sortie est également inconnue.

À quelle heure est le Nintendo Indie World en Espagne, en Amérique latine et aux États-Unis ?

Espagne (heure française) : à 18h00

Espagne (Îles Canaries) : à 17h00

Argentine : à 13h00

Bolivie : à 12:00 heures

Brésil : à 13h00

Chili : à 12h00

Colombie : à 11h00

Costa Rica : à 10h00

Cuba : à 12h00

Equateur : à 11h00

Salvador : à 10h00

États-Unis (Washington DC) : à 12h00

États-Unis (PT) : à 09h00

Guatemala : à 10h00

Honduras : à 10h00

Mexique : à 11h00

Nicaragua : à 10h00

Panama : à 11h00

Paraguay: à 12:00 heures

Pérou : à 11h00

Porto Rico: à 12:00 heures

République dominicaine : à 12:00 heures

Uruguay : à 13h00

Venezuela : à 12:00 heures

