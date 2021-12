La Glitter Bomb 4.0 de Mark Rober fait payer les pirates du porche

En bref : les vidéos annuelles de bombes à paillettes de Mark Rober sont en train de devenir une tradition des Fêtes. La bombe à paillettes de quatrième génération propose plusieurs nouvelles surprises, dont une tasse à paillettes à plusieurs étages redessinée, un klaxon de voiture et un microphone intégré. Il y a aussi 20% de spray anti-pet en plus à bord, car bien sûr, il y en a.

En 2018, l’ancien ingénieur de la NASA a publié sa première vidéo de bombe à paillettes sur YouTube. Des mois plus tôt, quelqu’un avait volé un paquet sous son porche. Armé d’images de surveillance du voleur en action, Rober s’est rendu à la police, mais ils étaient trop occupés pour l’aider.

Plutôt que de continuer sa vie, il s’est donné pour mission de prendre position contre les « punks malhonnêtes ». Ainsi, la première version de la bombe à paillettes a été conçue.

La bombe à paillettes est un paquet d’appâts piégés rempli de paillettes (et parfois d’autres surprises). Il est également armé de plusieurs caméras qui capturent la réponse d’un voleur lorsqu’il ouvre la boîte sans méfiance et se fait bombarder d’un désordre instantané.

Dire que la série est populaire serait un euphémisme. La vidéo originale de la bombe à paillettes a accumulé plus de 87 millions de vues au moment de sa rédaction, et la dernière itération publiée le 13 décembre compte déjà plus de 6 millions de vues.

