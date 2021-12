Windows 10 reçoit la mise à jour KB5008212 avec des améliorations de sécurité

Aujourd’hui, Microsoft a publié ce que l’on appelle communément « Patch Tuesday », la mise à jour mensuelle qui inclut toujours des améliorations de sécurité et parfois des corrections de bogues et même de nouvelles fonctionnalités. Dans le cas de Windows 10, la version reçue est KB5008212, qui corrige les bugs de sécurité existants dans le système d’exploitation.

Cette mise à jour s’applique à différentes versions de Windows 10, pas seulement à la dernière version, Windows 10 21H2. Cette mise à jour s’applique également aux versions 21H1, 20H2 et 2004 de Windows 10. Si votre version n’est pas répertoriée, cela signifie que vous utilisez une version non prise en charge de Windows 10. Nous vous recommandons de mettre à niveau vers une version prise en charge de Windows 10 dès que possible.

Principales nouveautés de la mise à jour KB5008212

Cette mise à jour contient plusieurs améliorations de sécurité des fonctionnalités internes du système d’exploitation. Aucun problème supplémentaire n’a été documenté dans cette mise à jour.

Cette mise à jour améliore la qualité de la pile de maintenance, qui est le composant qui installe les mises à jour Windows. Stack Update Maintenance (SSU) garantit que vous disposez d’une pile de maintenance robuste et fiable pour que vos appareils reçoivent et installent les mises à jour de Microsoft.

Comment installer la dernière mise à jour de Windows 10 ?

Pour installer cette version, accédez simplement à Paramètres> Mise à jour et sécurité> Windows Update> Rechercher les mises à jour. Il trouvera immédiatement la mise à jour et procédera au téléchargement et à l’installation. Le temps que cela prendra dépendra de votre connexion Internet et de la puissance de votre équipement.