Samsung échantillonne désormais la RAM GDDR6 de 24 Gbit/s pour les futurs GPU

Quelque chose à espérer : Samsung a commencé à échantillonner de nouveaux modules de VRAM GDDR6 qui sont au moins aussi rapides que la GDDR6X de Micron, et il y a de fortes chances qu’ils apparaissent dans les cartes graphiques dont le lancement est prévu en 2022.

Le site Web de Samsung contient désormais des pages pour les modules de RAM graphiques K4ZAF325BC-SC24 et K4ZAF325BC-SC20, avec des vitesses publicitaires de 24,0 Gbps et 20,0 Gbps, respectivement. Les deux répertorient « échantillon » sous le statut du produit pour indiquer qu’ils sont en cours de test.

Les deux types sont répertoriés avec le package « 180FBGA » et avec une densité de 16 Go. Le catalogue de Samsung ne dit pas quand ils pourraient entrer en production de masse pour des produits réels, et encore moins quels produits.

Actuellement, les GPU avec RAM GDDR6 comme la série Radeon RX 6000 d’AMD ou certaines des cartes RTX 3000 de Nvidia offrent des vitesses de mémoire comprises entre 14 Gbps et 16 Gbps. Les RTX 3090, 3080, 3080 Ti et 3070 Ti de Nvidia sont dotés de la GDDR6X qui peut atteindre environ 19 Gbit/s. La GDDR6 de l’édition refroidie par liquide du RX 6900 XT d’AMD peut atteindre 18 Gbit/s.

Il n’est pas vraiment exagéré de penser que les nouveaux modules de Samsung pourraient se retrouver dans les cartes RTX 4000 ou RDNA3, dont le lancement est prévu plus tard l’année prochaine. Les rumeurs disent actuellement que le RTX 3090 Ti sera lancé en janvier avec une mémoire GDDR6X de 21 Gbit/s.