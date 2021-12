LogMeIn va créer l’outil de gestion des mots de passe LastPass

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La société mère de LastPass, LogMeIn, a révélé son intention de transformer le gestionnaire de mots de passe en une société de sécurité cloud indépendante, citant une légère augmentation du nombre de nouveaux comptes créés depuis la pandémie comme l’un des nombreux facteurs de motivation du déménagement.

LogMeIn a acheté LastPass pour 110 millions de dollars de remise en argent en 2015, avec 15 millions de dollars supplémentaires payables sur une période de deux ans après la clôture de l’accord, sous réserve que la société atteigne certaines étapes et objectifs de rétention. Aujourd’hui, LastPass est utilisé par plus de 30 millions de personnes et 85 000 entreprises dans le monde.

Dans son rapport de 2021 sur la psychologie des mots de passe, la société a constaté que 91% des personnes interrogées ont créé au moins un nouveau compte cette année. En outre, neuf personnes sur dix ont déclaré avoir au moins 50 comptes en ligne/identifiants d’application à gérer.

Compte tenu de la priorité continue de la sécurité des mots de passe, LogMeIn pense que LastPass est destiné à une croissance soutenue. Ce sera particulièrement vrai en tant qu’entreprise autonome, car LastPass pourra se concentrer davantage sur des fonctionnalités telles que l’authentification multifacteur et l’authentification unique. Les utilisateurs peuvent s’attendre à voir des fonctionnalités nouvelles et améliorées telles qu’une sauvegarde et un remplissage plus rapides, une meilleure expérience mobile et davantage d’intégrations tierces déployées sur une chronologie accélérée.

LogMeIn n’a pas précisé quand il s’attendait à ce que le spin-off soit terminé, mais a promis qu’il n’y aurait aucun changement immédiat dans les comptes clients.

Crédit image George Becker