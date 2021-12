Edge computing continue d’avancer, mais pas encore de normes

Le point de vue de l’éditeur : l’un des développements les plus passionnants dans le monde de la technologie est l’avancement de l’informatique de pointe. C’est, si vous pouvez comprendre ce que « le bord » signifie vraiment. Personne ne semble être en mesure d’expliquer l’avantage de manière concise et cohérente avec presque tous les fournisseurs de technologies et pronostiqueurs de l’industrie, ayant leur propre point de vue sur ce qu’est l’« avantage » et, par conséquent, l’informatique de pointe. Cela est compréhensible, en partie, parce qu’il existe des cas légitimes pour déterminer à quelle distance la périphérie s’étend du réseau central, ce qui rend raisonnable de parler de choses comme la périphérie proche, la périphérie éloignée, etc.

Cependant, ce qui semble cohérent à travers toutes ces discussions, c’est que l’informatique de pointe est une nouvelle forme d’informatique distribuée, où les ressources de calcul sont dispersées sur de nombreux emplacements différents. Les architectures logicielles conteneurisées modernes basées sur des microservices s’intègrent parfaitement dans ce monde d’intelligence dispersée mais connectée.

L’autre point qui semble relativement cohérent entre les nombreuses versions et définitions différentes de l’informatique de périphérie est que les ressources disponibles qui peuvent être exploitées à la « périphérie » sont nettement plus variées que ce qui était disponible dans le passé. Bien sûr, il y aura beaucoup de processeurs x86 puissants – en fait, encore plus de choix qu’auparavant, étant donné l’impact significatif d’AMD et la compétitivité rajeunie que ce défi a apportée à Intel – mais aussi de nombreuses autres options.

Les processeurs armés des principaux fournisseurs de cloud, comme le dernier Graviton 3 d’AWS, et les nouvelles options de processeur de serveur d’entreprises comme Ampere, deviennent également des options populaires. Certains ont même suggéré que les processeurs alimentés par Arm pourraient devenir dominants dans les applications « far edge » sensibles à l’alimentation comme les tours cellulaires 5G pour les implémentations MEC (mobile edge computing).

Les GPU de Nvidia et d’AMD, ainsi qu’une vaste gamme de processeurs d’IA dédiés d’une multitude de sociétés de silicium établies et en démarrage, commencent également à faire sentir leur présence dans les environnements informatiques distribués, ajoutant à la gamme de nouvelles ressources informatiques disponibles.

Aussi puissant que puisse être ce concept de ressources informatiques apparemment illimitées, il soulève cependant une question pratique importante. Comment les développeurs peuvent-ils créer des applications pour la périphérie lorsqu’ils ne savent pas nécessairement quelles ressources seront disponibles aux différents emplacements dans lesquels leur code s’exécutera ?

Les passionnés de cloud computing peuvent souligner qu’une version connexe de ce même dilemme a été rencontrée par les développeurs de cloud dans le passé, et ils ont développé des technologies pour l’abstraction logicielle qui ont essentiellement soulagé les ingénieurs logiciels de ce fardeau. Cependant, la plupart des environnements de cloud computing avaient une gamme beaucoup plus petite de ressources informatiques potentielles. D’un autre côté, les environnements informatiques de périphérie offriront non seulement plus de choix, mais également différentes options sur les sites connexes (comme toutes les tours d’un réseau cellulaire). Le résultat final sera probablement l’une des cibles les plus hétérogènes pour les applications logicielles qui ait jamais existé.

Des entreprises comme Intel s’efforcent de résoudre certains des problèmes d’hétérogénéité des frameworks logiciels. Une API est l’effort d’Intel pour créer des outils qui permettront aux gens d’écrire du code qui exploitera intelligemment les différentes capacités des puces comme les processeurs, les GPU, les FPGA, les accélérateurs d’IA et plus sans avoir besoin d’apprendre à écrire des logiciels pour chacun d’eux individuellement. De toute évidence, c’est un pas dans la bonne direction. Cependant, cela ne résout toujours pas le plus gros problème, car il n’est conçu que pour les puces Intel.

Ce qui semble manquer, ce sont deux normes clés qui peuvent aider à définir et à étendre la gamme de l’informatique de pointe. Premièrement, il doit y avoir un moyen standardisé d’interroger les ressources disponibles – y compris les types de puces et de réseaux, la capacité, le débit du réseau, la latence, etc. – et un protocole standard ou une méthode de messagerie pour renvoyer les résultats de cette requête.

Deuxièmement, il doit y avoir un mécanisme standard pour interpréter ces résultats, puis ajuster dynamiquement l’application ou fournir le bon type de couche d’abstraction matérielle qui permettrait au logiciel de s’exécuter sur n’importe quel type d’environnement informatique distribué dans lequel il se trouve. En mettant ces deux capacités réunies, vous pourriez grandement améliorer la capacité de créer un environnement informatique distribué utilisable et partageable.

Une option possible est le développement d’une plate-forme « méta » de niveau supérieur à travers laquelle divers types de matériel et de logiciels pourraient communiquer et coexister.

Ce sont des tâches non triviales, cependant, et leur création nécessiterait beaucoup de coopération de l’industrie. Néanmoins, ils semblent indispensables si l’on ne veut pas que l’edge computing se désintègre dans un bourbier alambiqué de plates-formes incompatibles.

Une option possible est le développement d’une plate-forme « méta » de niveau supérieur à travers laquelle divers types de matériel et de logiciels pourraient communiquer et coexister. Pour être clair, je ne parle pas d’un « métavers » mais plutôt d’une couche logicielle d’ordre supérieur. Dans le même temps, la création d’un monde numérique de style métavers nécessiterait sans aucun doute l’unification ou au moins la normalisation de différents concepts d’informatique de pointe afin de fournir au moins un moyen cohérent de visualiser un tel monde sur différents appareils.

De la même manière que les normes Internet telles que IP et HTTPS fournissent un moyen commun de présenter des informations, cette méta-plateforme pourrait potentiellement offrir un moyen commun de calculer des informations sur un ensemble de ressources intelligemment connectées mais hautement distribuées.

Certes, au moins une partie de cette discussion peut être un peu trop théorique pour donner vie bientôt. Mais pour que l’informatique de pointe passe du stade de concept intéressant au domaine de l’expérience convaincante, quelques-uns de ces points doivent être abordés. Sinon, je crains que les complexités du monde réel d’essayer d’intégrer un ensemble très diversifié de ressources informatiques dans un outil utile et puissant capable d’exécuter un ensemble passionnant de nouvelles applications pourraient rapidement devenir écrasantes. Et ce serait vraiment dommage.

Bob O’Donnell est le fondateur et analyste en chef de TECHnalysis Research, LLC, une société de conseil en technologie qui fournit des services de conseil stratégique et d’études de marché à l’industrie technologique et à la communauté financière professionnelle. Vous pouvez le suivre sur Twitter @bobodtech.

Crédit image upklyak