Quatre-vingt-dix pour cent de tous les Bitcoins ont maintenant été extraits

La situation dans son ensemble : cela fait près de 12 ans que le premier Bitcoin a été extrait. Lorsque le mystérieux Satoshi Nakamoto a conçu la monnaie numérique décentralisée, cela a été fait de manière à garantir que pas plus de 21 millions de Bitcoins ne puissent jamais être extraits. Cela a probablement été fait, au moins en partie, pour contrôler l’offre et atténuer les fluctuations futures des prix.

Cette dernière protection n’a pas été très efficace à ce jour, mais là encore, on ne sait pas quel genre d’attentes Nakamoto avait pour la monnaie numérique lorsqu’elle a été conçue pour la première fois.

Néanmoins, depuis cette semaine, 18,9 millions de Bitcoins – soit 90 % de l’offre totale – ont été extraits. Que se passe-t-il ensuite ? Pas grand-chose, du moins pas de sitôt.

Le réseau Bitcoin a également été conçu de manière à ce que la pièce finale ne soit extraite qu’en 2140. Ainsi, alors que les premiers 90 pour cent ont été créés en moins de 12 ans, les 10 pour cent restants mettront près de 120 ans à arriver.

Nous devons également considérer qu’environ 20% de tous les Bitcoins qui ont déjà été extraits sont probablement perdus à jamais. Les raisons ici sont nombreuses – mots de passe perdus, disques durs égarés, mort, etc. De toute façon, une fois qu’ils sont partis, il n’y a plus moyen de les récupérer (vous pouvez extraire ou « imprimer » des remplacements), ce qui rend théoriquement les pièces restantes en circulation encore plus précieux.

Cela suppose, bien sûr, que les Bitcoins continuent d’être perçus comme précieux. Il s’est passé tellement de choses dans l’espace en seulement 12 ans qu’il est presque impossible de prévoir avec certitude à quoi ressemblera le marché dans 100 ans.