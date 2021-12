Mettre à jour LG Smart TV : vous obtenez ainsi de nouvelles fonctionnalités

Quiconque achète un téléviseur LG à bon prix bénéficie désormais également d’un support intéressant : le fabricant publie occasionnellement des mises à jour pour ses appareils actuels, mais aussi un peu plus anciens, qui font plus que corriger les erreurs. Dans le meilleur des cas, vous recevrez automatiquement ces mises à jour du firmware. Mais vous devez le configurer au préalable. Classiquement via une connexion USB et un ordinateur, cependant, il est également assez simple.

Remarque préalable : selon la version WebOS de votre téléviseur, la procédure peut légèrement différer.

Mettre à jour LG Smart TV automatiquement

C’est l’option la plus pratique que je recommande personnellement. De cette façon, votre LG Smart TV est automatiquement mise à jour sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Ce qui est bien, c’est que le micrologiciel est téléchargé en arrière-plan et qu’il est installé la prochaine fois que le téléviseur est allumé. Ainsi, vous ne remarquez même pas la mise à jour – à part une brève note après la mise à jour.

Une connexion Internet existante est requise. Vous configurez cela sous Paramètres (engrenage sur la télécommande Magic) -> Connexion. Généralement, « WiFi » et « Ethernet » sont disponibles en option.

Une fois cela fait, procédez comme suit :

Passe aux paramètres. Sélectionnez l’élément de menu « Assistance ». Si ce n’est pas disponible, allez dans « Tous les paramètres » (3 points) puis dans « Support ». Cliquez sur l’option « Mise à jour du logiciel ». Accédez à « Vérifier les mises à jour » et effectuez l’action.

Si une mise à jour est disponible, votre téléviseur va maintenant la télécharger et l’installer indépendamment.

Vérifie si une connexion réseau est disponible avant la mise à jour. (Photo : Sven Wernicke)

Vous devez activer la fonction automatique pour les futures mises à jour. (Photo : Sven Wernicke)

Astuce : définissez l’onglet « Autoriser les mises à jour automatiques » sur ON pour les futures mises à jour.

Mettre à jour LG Smart TV via USB

Il y a des raisons de ne pas connecter une Smart TV à Internet. Par exemple, si vous possédez déjà un bon lecteur de streaming ou si vous n’êtes pas convaincu par la panoplie d’applications sur votre téléviseur. Dans ce cas, la mise à jour de votre LG Smart TV prend un peu plus de temps, car vous devez installer le firmware manuellement.

Vous pouvez trouver le nom au dos de votre LG Smart TV. (Photo : LG)

Il est plus pratique d’aller directement dans les paramètres. (Photo : Sven Wernicke)

Et voici comment cela fonctionne :

Vérifiez le nom du modèle de votre téléviseur. Vous pouvez le trouver au dos ou sous Paramètres -> Support -> Informations TV. Visitez le site Web du service LG à partir de votre ordinateur et entrez votre modèle là-bas. Téléchargez le dernier firmware sur votre PC. Insérez une clé USB d’au moins 4 Go dans votre ordinateur. Supprime ou formate la clé USB et crée le répertoire LG_DTV. Déplace le fichier du firmware au format ZIP vers le dossier LG_DTV. Le déballage n’est pas nécessaire ! Insérez la clé USB dans un port USB de votre téléviseur. Une fois connecté, cliquez sur l’option « Rester ». Confirmez le processus de mise à jour avec votre télécommande.

Vous n’êtes pas autorisé à éteindre le téléviseur ou à le mettre hors tension pendant le processus de mise à jour. Si tout s’est bien passé, votre LG Smart TV redémarrera.

Important : n’essayez pas de télécharger le micrologiciel d’un autre téléviseur. Votre LG le reconnaîtra avec un message d’erreur, ou dans le pire des cas, cela pourrait même entraîner un défaut matériel.

Mettre à jour les applications sur LG Smart TV

Vous devez non seulement mettre à jour le firmware de votre LG Smart TV, mais aussi occasionnellement vérifier les applications. Parce que vous devrez peut-être télécharger manuellement les nouvelles versions des applications installées. C’est aussi vite maîtrisé :

Accédez au magasin de contenu LG. Utilisez la télécommande Magic pour accéder à l’onglet « Mes applications » (en haut à droite). Sélectionnez « Mise à jour de l’application » dans le menu de gauche. Met à jour les applications installées.

Vous pouvez également mettre à jour les applications manuellement dans le magasin de contenu en recherchant directement les applications et en sélectionnant « Mettre à jour ». (Photo : LG)

Pour l’avenir, il est judicieux d’activer l’option « Autoriser les mises à jour automatiques ». Cela ne fonctionne qu’avec une connexion Internet existante.

Pourquoi vaut-il la peine de mettre à jour votre LG Smart TV

Pourquoi s’embêter, surtout avec la clé USB ? La réponse est simple : ça peut valoir le coup !

Même si les anciens téléviseurs intelligents de LG ne reçoivent aucune nouvelle version du système d’exploitation WebOS, il existe encore toutes sortes d’innovations pour les meilleurs appareils de deux ans. Tout d’abord, les modes 120 Hz et Dolby Vision Gaming pour un certain nombre de téléviseurs de 2019 et 2020 sont mentionnés. Si cela est techniquement possible, LG semble essayer d’activer les tendances et les normes actuelles via les mises à jour du firmware.

Mais pas seulement : la mise à jour des applications préinstallées est également recommandée. De cette façon, par exemple, l’application Amazon Prime a reçu la prise en charge du « Mode Filmmaker » des téléviseurs LG actuels à l’automne 2021. Si les films et séries prennent en charge ce mode, le téléviseur bascule automatiquement dans ce mode et affiche le contenu tel que prévu par les réalisateurs.

Parfois, les mises à jour sont plus que de simples corrections de bugs. (Photo : LG)

En fin de compte, bien sûr, il s’agit également de corrections de bugs, c’est-à-dire de la suppression des erreurs et des problèmes. Ce n’est pas moins important, après tout, vous voulez profiter de votre LG Smart TV aussi longtemps que possible.