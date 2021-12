Nouveau Huawei Watch GT 3, Fit mini et Freebuds Lipstick, où les acheter ?

Une montre qui améliore ses capacités à enregistrer et surveiller plus de détails sur notre santé et notre forme physique, ainsi qu’à intégrer des fonctions personnalisées pour mener une vie plus saine. Il a également une fonction améliorée de suivi de nos entraînements avec plus de 100 modes sportifs.

Côté design, cette Huawei Watch GT 3 se distingue par sa grande légèreté et possède un écran AMOLED avec verre incurvé 3D qui offre une réponse tactile jamais vue auparavant. Il dispose également d’une lunette tournante pour la gestion tactile et a un nouveau design sous la forme d’un maillage pour le menu principal que nous pouvons déplacer librement à l’aide de la couronne latérale.

Rouge à lèvres FreeBuds au design exclusif

Les nouveaux écouteurs lancés par Huawei ont été conçus par un groupe de professionnels de différentes industries liées au domaine du luxe et de la mode, une évidence. Ce sont des écouteurs qui, comme leur nom l’indique, arrivent dans un étui qui simule être un rouge à lèvres et qui ont des contours fins et arrondis sans sacrifier la qualité du TWS de Huawei en termes de qualité sonore et de confort.

Un modèle résistant à la corrosion et à l’usure et qui a été poli pour offrir une surface très lisse. Ils ont un design magnétique et sont livrés avec une boîte cadeau parfumée qui offre une expérience unique lors de l’ouverture du casque. Ce sont des écouteurs avec un réglage d’égalisation qui détecte automatiquement la forme du conduit auditif de chaque utilisateur et les conditions d’utilisation pour offrir la meilleure configuration et expérience et qui ont également une suppression du bruit. Ils sont disponibles en noir, or et rouge.

Nouveau bracelet intelligent Watch Fit mini

Le troisième appareil présenté hier par Huawei était le nouveau Watch Fit mini, une version plus compacte de l’actuel Watch Fit qui a été conçue pour les personnes qui ont un poignet plus petit ou qui aiment l’idée de porter un portable plus petit que l’habituel .

Un bracelet parfaitement adapté au domaine des loisirs ou du sport, car il a un design très attrayant et personnalisable dans le but d’en faire l’accessoire idéal pour chaque instant. A tel point que nous pouvons choisir parmi de nombreuses sphères et bracelets de couleurs et de matières variées.

L’écran de cette Huawei Watch Fit mini est de type AMOLED de 1,47 pouces et c’est un modèle qui ne pèse que 20 grammes sans bracelet, puisque son boîtier a été réalisé dans un alliage d’aluminium extrêmement léger. Un modèle qui offre de vastes possibilités de contrôle de la santé, comprend 11 modes d’entraînement professionnel et 85 sports supplémentaires et hérite de la grande autonomie de sa version précédente, pouvant atteindre 14 jours d’utilisation avec une seule charge.

Où acheter et prix

Depuis hier 1er décembre 2021, il est possible de retrouver ces trois produits en vente au prix de 99 euros pour la Huawei Watch Fit mini, 229 euros dans le cas de la Watch GT 3, même si cela variera en fonction de la taille. et modèle , et 229 euros également pour le rouge à lèvres Huawei FreeBuds.

Si vous êtes déjà tombé amoureux de l’un d’entre eux, il est important de savoir que les écouteurs sont disponibles à la vente depuis hier dans le Huawei Store, les autres magasins officiels Huawei et les magasins El Corte Inglés. De son côté, pour ceux qui souhaitent acheter la Huawei Watch GT 3, la montre est également disponible dans le Huawei Store ou dans l’un des magasins physiques de Huawei. De plus, jusqu’au 6 janvier, les utilisateurs peuvent réclamer avec l’achat de la Watch GT 3 un casque FreeBuds 4 totalement gratuit d’une valeur de 149 euros. Enfin, le mini bracelet Watch Fit peut être acheté dans le Huawei Store, les magasins officiels Huawei et les magasins El Corte Inglés.

Autres options d’achat

En plus des sites mentionnés ci-dessus, on peut également trouver la Huawei Watch GT 3 dans MediaMarkt :