Intel tease les GPU Arc aux Game Awards 2021

Pourquoi c’est important : aux Game Awards 2021 cette semaine, Intel a publié un teaser de 30 secondes pour ses prochaines cartes graphiques dédiées à Arc. La vidéo ne couvre rien que la société n’a pas révélé auparavant, mais il s’agit peut-être de la projection la plus publique d’Arc à ce jour.

Le teaser montre quelques jeux fonctionnant sur un GPU Arc non spécifié, notamment Hitman, Age of Empires IV et Back 4 Blood. Bien sûr, Intel n’a pas pris la peine de comparer Arc à un GPU Nvidia ou AMD. Le seul indice qui laisse entrevoir les performances est que le téléchargement YouTube est de 1440p et 30 images par seconde. Les récents benchmarks Arc n’ont pas été trop impressionnants, mais ces cartes étaient probablement downclockées, nous n’avons donc pas encore de mesures de performances précises.

En plus des images, Intel mentionne des fonctionnalités déjà confirmées telles que le ray tracing et la mise à l’échelle d’image alimentée par l’IA, mais ne dit pas si les clips du teaser utilisent ces fonctionnalités. La vidéo se termine par une fenêtre de lancement au second semestre 2022, ce que nous attendions déjà.

Rien de ce qu’Intel a montré n’était techniquement nouveau, mais de nombreux téléspectateurs des Game Awards ne savaient probablement pas qu’Intel travaillait sur ses propres cartes graphiques. La société a organisé des présentations montrant leurs caractéristiques et des rumeurs ont fait allusion à d’autres détails, mais il n’y a pas eu beaucoup de publicité. Le teaser pourrait être le début d’un véritable début de relations publiques pour les cartes Arc.