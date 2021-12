La plus grande révélation que vous avez manquée des Game Awards 2021

Récapitulatif : L’émission annuelle des Game Awards, animée par Geoff Keighley, regorge toujours de bandes-annonces de jeux « Première mondiale ». En fait, il y a probablement autant de gens qui le regardent pour cela que ceux qui se connectent pour voir les récompenses. N’ayez crainte si vous êtes dans l’ancien groupe et que vous avez raté le spectacle. Nous vous avons.

Bien que cette liste ne soit en aucun cas toutes les bandes-annonces présentées pendant l’émission, elle comprend 15 des jeux les plus surprenants ou les plus attendus révélés. Alors prenez votre pop-corn pour une courte frénésie des meilleures bandes-annonces des Game Awards 2021.

Si vous ne recherchez que les gagnants, consultez la couverture de l’émission d’hier.

Le massacre à la tronçonneuse du Texas

Vendredi 13, le développeur Gun Media a un nouveau jeu d’horreur multijoueur en préparation. Le jeu Texas Chainsaw Massacre est un titre d’horreur de survie 4v1 semblable à Dead by Daylight. Cela devrait être assez effrayant en soi, mais Gun nous rappelle dans la bande-annonce que le jeu, comme le film original de Tobe Hooper, est basé sur des événements réels. Merci pour ça.

Révélation du gameplay de Homeworld 3

Gearbox a annoncé pour la première fois Homeworld 3 annoncé pour la première fois il y a deux ans, puis la radio est devenue silencieuse. L’équipe a décidé d’utiliser la remise des prix pour sortir une bande-annonce de gameplay, et ça a l’air plutôt bien. Le jeu devrait arriver au cours du quatrième trimestre 2022.

L’étendue

Telltale a annoncé qu’il travaillait sur un autre jeu narratif basé sur la série télévisée The Expanse. Studio Deck Nine est à bord pour aider à développer l’histoire interactive. Il n’a pas encore de date de sortie.

Monster Hunter Rise: Sunbreak

Capcom a publié une bande-annonce révélant sa prochaine extension pour Monter Hunter Rise appelée Sunbreak. Actuellement, Monster Hunter Rise est une exclusivité Nintendo Switch. Cependant, il fait son chemin sur PC au début de l’année prochaine. Capcom suivra cela avec le DLC Sunbreak l’été prochain.

prétendants assoiffés

Thirsty Suitors est un titre caricatural du studio indy Outerloop Games. C’est un étrange mélange de skateboard, de cuisine et de combats au tour par tour. Consultez sa page Steam pour en savoir plus.

Ouest maléfique

Focus Entertainment a tease Evil West il y a environ un an. La bande-annonce des Game Awards a montré un gameplay révélant qu’il jouait un peu comme Devil May Cry – se battre avec une généreuse portion de fusillade. Il n’a pas encore de date de sortie solide mais devrait sortir l’année prochaine.

Bonne Mort

Ce titre a l’air vraiment sympa. Have a Nice death est un jeu de plateforme « rogue-lite » qui vous met dans le rôle d’une faucheuse très grincheuse. Son style de jeu ressemble quelque peu à celui de Cuphead, alors attendez-vous à mourir beaucoup dans celui-ci. Le développeur Magic Design Studios se dit prêt pour un accès anticipé en mars prochain.

La saga de Senua : Hellblade II

Le studio de jeu Ninja Theory a annoncé qu’il faisait un suivi de sa magnifique mais déchirante Senua’s Saga: Hellblade aux Game Awards 2019. Cette année, il a montré de l’action dans le jeu. Si vous vous attendez à un gameplay de qualité cinématographique, vous ne serez pas déçu. Il est aussi visuellement époustouflant que son prédécesseur. Malheureusement, les développeurs n’avaient même pas une vague fenêtre de lancement à nous donner, il faudra donc peut-être encore un certain temps avant de mettre la main dessus.

Eclipse de Star Wars

Si vous avez aimé Detroit: Become Human et détestez les récents efforts d’EA sur Star Wars, vous serez peut-être ravi d’apprendre que Quantic Dream a mis la main sur la licence Star Wars et travaille sur un jeu se déroulant dans l’univers Star Wars. Connaissant le CV de Quantic Dream, il est sûr de dire que ce sera une expérience cinématographique axée sur la narration, mais il n’a pas encore de date de sortie.

Wonder Woman

Parce que nous n’avons pas assez de jeux de super-héros, Monolith Productions a décidé de créer un jeu basé sur l’héroïne féminine la plus emblématique de DC Comic – Diana of Themyscira. Blague à part, c’est agréable de voir la badass Amazon obtenir son propre jeu. Cela semble amusant aussi. Monolith le présente comme un jeu d’action-aventure solo, à la troisième personne, en monde ouvert, mon genre préféré.

Alan Wake II

Après la récente sortie du remaster d’Alan Wake, Remedy a révélé qu’il ne ralentissait pas. Le studio travaille déjà dur sur une suite que les fans voulaient depuis plus d’une décennie.

Slitterhead

De l’esprit dément qui nous a donné la tête de Pyramide vient un nouveau monstre pour hanter nos cauchemars. Slitterhead est un nouveau jeu d’horreur de Keiichiro Toyama, le créateur de Silent Hill. On n’en sait pas grand-chose à part ce qu’il y a dans le teaser, nous allons donc le laisser parler de lui-même.

Frontières soniques

Bien qu’il ait annoncé qu’il travaillait sur quelque chose en mai, Sega a pleinement révélé hier un nouvel ajout à la franchise Sonic the Hedgehog appelé « Sonic Frontiers ». Ce sera une affaire de monde ouvert (« zone ouverte ») cette fois. Promenez-vous où vous voulez, en faisant ce que la petite mascotte bleue fait de mieux, à savoir collecter des bagues, écraser les méchants et, oh oui, courir à des vitesses supersoniques. Sonic Frontiers devrait zoomer dans les magasins fin 2022.

Dune : la guerre des épices

La série de romans Dune de Frank Herbert a été adaptée au cinéma et au jeu à de nombreuses reprises avec pas moins de deux films (un autre arrive en 20230, deux mini-séries, une série télévisée à venir et cinq énormes jeux vidéo. Mais ce n’est pas assez pour les fans de la franchise de science-fiction. Le développeur Shiro Games crée un jeu de stratégie 4X basé sur l’univers épique d’Herbert appelé Dune: Spice Wars. Il devrait entrer en accès anticipé sur Steam l’année prochaine.

Star Trek : Résurgence

Enfin, nous avons Star Trek : Resurgence. Le jeu est en cours de développement chez Dramatic Labs, un studio composé d’anciens concepteurs de Telltale. Comme on pouvait s’y attendre, le titre jouera dans la même veine qu’une aventure Telltale. Il se déroule sur l’USS Resolute, avec deux personnages jouables : le premier officier Jara Rydek et l’ingénieur Carter Diaz. Le jeu devrait débarquer sur consoles et PC au printemps prochain.

Les Game Awards étaient remplis de révélations de gameplay, de mises à jour des titres à venir et d’autres bonnes choses. Si vous l’avez manqué ou n’avez pas vu quelque chose que vous attendiez, consultez l’intégralité de l’émission de trois heures sur YouTube.