Microsoft ajoute une API d’encodage vidéo à DirectX 12

En bref : Microsoft a annoncé cette semaine avoir ajouté une nouvelle API à DirectX 12 qui prendra en charge l’encodage vidéo. Le nouvel ensemble d’interfaces offrira aux utilisateurs de Windows un cadre cohérent pour l’encodage des vidéos.

Microsoft a expliqué mercredi les fonctionnalités et les exigences de la nouvelle API. L’encodage vidéo rejoint les API pour des fonctionnalités telles que le décodage vidéo, le traitement vidéo et l’estimation de mouvement, que Microsoft avait précédemment implémentées.

L’API d’encodage vidéo prend en charge les codecs H.264 et HEVC (H.265). En raison des exigences du pilote, les utilisateurs devront rechercher chaque codec et ses outils d’encodage avec ID3D12VideoDevice::CheckFeatureSupport. Il appartient également aux utilisateurs de gérer les autres en-têtes de codec bitstream tels que SEI, VUI, VPS, SPS ou PPS.

Microsoft fournit de nombreuses documentations pour l’utilisation de l’API dans son explication, y compris des définitions d’interface détaillées et des détails de conception.

L’API est fournie avec Windows 11, mais vous pouvez également l’obtenir à partir du SDK DirectX 12 Agility avec la version 1.700.10-preview ou une version plus récente.

Il prend en charge les processeurs remontant à Tiger Lake et Ryzeon 2000 et les GPU commençant par les Ryzen RX 5000 et la série GTX 10 (y compris le Quadrio RTX). Les utilisateurs devront avoir la version du pilote vidéo Intel 30.0.100.9955 ou la version du pilote Nvidia 471.41. Le pilote AMD requis est toujours en développement mais devrait arriver au deuxième trimestre de l’année prochaine.