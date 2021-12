Bits de jeu : augmentation des prix de poche analogique, Banjo-Kazooie pour Switch Online et PUBG devient un jeu gratuit

Récapitulatif : Analogue a annoncé que son ordinateur de poche Pocket sera disponible à l’achat à partir du 14 décembre à 8 h 00, heure du Pacifique. La dernière fois que nous nous sommes enregistrés avec Analogue, ils se préparaient à expédier la première vague de précommandes Pocket. Heureusement, ceux-ci devraient toujours sortir à partir du 13 décembre.

Ce ne sera pas simplement aussi simple que de passer votre commande et d’attendre qu’elle apparaisse une semaine plus tard. Analogue a déclaré qu’il mettait en œuvre un protocole d’exécution. Le groupe A recevra ses unités au cours du premier trimestre de 2022, tandis que le groupe B devra attendre le quatrième trimestre. Le groupe C ne recevra ses commandes qu’en 2023, nous dit-on.

Pire encore, en raison des augmentations de prix des composants à l’échelle de l’industrie, Analogue augmente le coût de Pocket de 20 $ pour toutes les nouvelles commandes.

Nintendo pour la deuxième fois en autant de semaines a annoncé un nouveau jeu à venir dans la section N64 de son service Switch Online.

Banjo-Kazooie de Rare lancé sur la Nintendo 64 à la mi-1998. Le jeu de plateforme charge les joueurs de contrôler Banjo l’ours et Kazooie, un oiseau, alors qu’ils tentent de sauver la sœur cadette de Banjo, Tooty, de la méchante sorcière Gruntilda, qui veut voler la beauté de Tooty pour elle-même.

Banjo-Kazooie a été un succès commercial aux États-Unis, se vendant à près de deux millions d’exemplaires. En février 2022, vous pourrez y jouer via le pack d’extension en ligne Switch de Nintendo. Lors de son annonce en octobre, Nintendo a annoncé que des jeux supplémentaires arriveraient sur le service, notamment The Legend of Zelda: Majora’s Mask, F-Zero X, Mario Golf, Pokémon Snap et Kirby 64: The Crystal Shards. En verra-t-on un autre annoncé la semaine prochaine ?

Les fabricants de PlayerUnknown’s Battlegrounds ont annoncé lors des Game Awards 2021 que son jeu à succès Battle Royale adoptera un modèle gratuit à partir du 12 janvier 2022, sur consoles et PC.

Cela fait près de cinq ans que PUBG a été lancé sur Steam en accès anticipé. À ce jour, plus de 75 millions d’exemplaires du jeu ont été vendus. Il a également jeté les bases du genre bataille royale, engendrant de nombreux clones, dont le remarquable Fortnite.

Lorsque PUBG passera au F2P, Krafton lancera simultanément une mise à niveau premium optionnelle appelée Battlegrounds Plus. Pour un montant unique de 12,99 $, les acheteurs auront accès à des fonctionnalités de match personnalisées, au mode classé, à l’onglet carrière – médaille, à des points d’expérience supplémentaires, à une devise de jeu supplémentaire et plus encore.