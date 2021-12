Newegg ajoute de la mémoire DDR5 à son programme ‘Shuffle’

Dans le contexte : la mémoire DDR5 est sortie il y a quelques mois, mais comme les cartes graphiques, il y a aussi une pénurie évidente de ce composant chez les détaillants. Cela a conduit les scalpers à cibler la mémoire DDR5 comme ils le faisaient avec les consoles et les GPU, les vendant bien au-dessus de leur PDSF.

Nous ne pouvons que supposer que le manque de stock et les prix élevés de la mémoire DDR5 proviennent de la pénurie continue de puces, mais étant donné que les scalpers mettent également la main sur ces modules, ils font également partie du problème.

Si vous souhaitez obtenir de la mémoire DDR5 à des prix raisonnables, il y a encore de l’espoir. Newegg a ajouté des modules de mémoire DDR5 à son système basé sur la loterie Shuffle, qui permet aux gagnants de la tombola d’acheter des produits très demandés à prix réduit.

La sélection de mémoire d’aujourd’hui dans le Shuffle comprend un kit DDR5-4800 CL40 de 32 Go (2×16 Go) de TeamGroup, généralement au prix de 279,99 $, et un kit DDR5-5200 CL40 de 32 Go (2×16 Go) de Gigabyte, qui coûte 329,99 $.

Les deux kits ne sont disponibles qu’avec les cartes mères Z690, ils peuvent donc ne pas convenir à ceux qui n’ont besoin que de mémoire DDR5 pour compléter leur système. Le pack le moins cher combine la mémoire TeamGroup avec un WiFi MSI Pro Z690-A pour 509,98 $. Les deux autres packs ont la mémoire Gigabyte et un Gigabyte Z690 Aorus Master ou un Z690 Aorus Xtreme, disponibles pour 779,98 $ et 1209,98 $, respectivement.

Le Shuffle quotidien est déjà terminé au moment de la rédaction, mais attendez-vous à voir plus de kits de mémoire DDR5 sur les futures offres Shuffle, espérons-le en tant que produit unique.

Pour le moment, la mémoire DDR5 est difficile à obtenir sans payer beaucoup plus que le PDSF, et cela continuera probablement dans un avenir prévisible. Si vous n’avez pas encore acheté de carte mère prenant en charge la mémoire DDR5, vous pouvez envisager une carte DDR4. Comme on le voit dans notre test Intel Core i9-12900K, les « performances supplémentaires » de la mémoire DDR5 pourraient ne pas valoir les coûts supplémentaires.