Les nouveaux forfaits Carrier Crusher de Boost Mobile offrent de grosses économies, si vous êtes prêt à payer d’avance

En bref : Boost Mobile s’attaque directement aux trois grands fournisseurs de services sans fil avec un ensemble de nouveaux plans qui pourraient être trop beaux pour être laissés de côté. Les nouveaux plans Carrier Crusher de la société visent à mettre la pression sur les principaux transporteurs, tant que vous êtes prêt à payer pour une année complète à l’avance. Il existe quatre forfaits dans la catégorie 12 mois, et chacun comprend des appels et des SMS illimités. Là où les plans varient, c’est dans la quantité de données haut débit que vous obtenez chaque mois.

Le forfait de lancement offre 1 Go de données 5G/4G par mois. Il ne coûte que 100 $ pour une année complète, ou 8,33 $ par mois. Le forfait 5 Go coûte un peu plus – 150 $ à l’avance, ce qui équivaut à 12,50 $ par mois – tandis que le forfait 15 Go vous coûtera 240 $, ou l’équivalent de 20 $ par mois. Chacun offre des points d’accès mobiles, mais l’utilisation dépend de votre allocation mensuelle de données .

Le dernier mais non le moindre est le plan «illimité», qui distribue jusqu’à 35 Go de données mensuelles et 12 Go de données hotspot. Cela vous coûtera 300 $ d’avance pour une année complète, ce qui équivaut à 25 $ par mois.

Il existe également des options pour payer six ou trois mois à la fois, mais les remises ne sont pas aussi attrayantes que le plan annuel.

Boost Mobile appartient désormais à Dish Network, le quatrième opérateur sans fil du pays. Boost est exploité en tant qu’opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO), ce qui signifie simplement qu’il s’appuie sur le réseau d’une autre entreprise – dans ce cas, T-Mobile – pour fournir le service à ses clients.

Les plans ne sont certainement pas pour tout le monde, mais si vous n’êtes pas très dépendant de votre smartphone et que vous cherchez à économiser de l’argent, cela pourrait être un excellent moyen de le faire au cours d’une année complète.

Crédit image Sharon McCutcheon