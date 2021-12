Bientôt l’iPhone vous dira s’il a été réparé avec des pièces non originales

La prochaine mise à jour équipera les téléphones d’une fonctionnalité qui s’avérera bientôt utile. Apple s’est récemment ouvert aux réparations iPhone DIY.

À partir de la prochaine mise à jour à venir dans quelques jours, les iPhones admettront des composants non originaux à l’intérieur avec plus d’élasticité que jamais dans l’histoire de la maison Cupertino. En effet, à l’intérieur du téléphone il sera possible de consulter tout l’historique des réparations et des composants remplacés tout au long de l’historique de l’appareil, et pour chaque vérification des détails tels que l’authenticité des éléments finis à l’intérieur du téléphone.

La nouvelle arrive

La confirmation vient directement d’Apple, qui a mis à jour ces jours-ci les documents de support liés à la prochaine version du système d’exploitation des iPhones sur le calendrier, ou iOS 15.2. Le matériel fait référence à un nouvel historique de toutes les réparations qui sera contenu dans la section Info de l’élément Général des paramètres du téléphone. Pour les deux générations les plus récentes du téléphone, les utilisateurs pourront vérifier si la batterie, l’écran ou l’appareil photo réparés ont été remplacés par des pièces d’origine ; pour les propriétaires d’iPhone 11, la vérification est limitée à la batterie et à l’affichage, tandis que pour les iPhone XS, XR et SE de deuxième génération, vous ne pouvez être sûr que de l’authenticité de la batterie.

Réparations gratuites

Il y a une raison pour laquelle la nouveauté a été introduite dès maintenant : au cours des dernières semaines, Apple a annoncé un revirement soudain de sa politique concernant la réparation de ses appareils, anticipant qu’il veut commencer à fournir des pièces, des manuels et des outils à quiconque veut réparer un appareil iPhone sans passer par un centre de service officiel. La nouveauté ouvrira la porte aux réparations à faire soi-même et facilitera la réparation indépendante des appareils cassés, mais elle ouvrira également la porte au risque d’entreprises malsaines utilisant des pièces non originales comme authentiques. La nouveauté qui arrive sur les téléphones sert justement à prévenir la survenance de cette éventualité.