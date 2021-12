Microsoft Teams vous permettra d’épingler votre propre vidéo au sein d’une réunion

Microsoft Teams continue de se mettre à jour avec de nouvelles fonctionnalités pour les écoles et les organisations. Nous vous avons récemment parlé du renouvellement du Microsoft Teams Store avec un nouveau design et de nouvelles fonctionnalités, entre autres. Maintenant, Microsoft présente une autre nouveauté, et il s’agit de pouvoir définir votre propre vidéo au sein d’une réunion.

Microsoft Teams prendra bientôt en charge la possibilité d’épingler votre propre vidéo au sein d’une réunion

Microsoft mettra à jour Teams vous permettant d’épingler votre propre vidéo au sein d’une réunion. De cette façon, il sera beaucoup plus facile de vérifier que vos collègues de la réunion vous voient correctement et qu’il n’y a pas de problèmes dans la transmission du contenu. Teams vous permet actuellement d’épingler les vidéos d’autres personnes, mais pas les vôtres.

Épingler votre propre vidéo au sein d’une réunion vous permet de garder votre transmission au-dessus du reste des participants à la réunion, augmentant également la taille de la vidéo épinglée. Cette nouvelle option peut être très utile lors de présentations lorsque vous avez besoin que les participants à la réunion se concentrent sur une personne en particulier.

Cette nouvelle option apparaît dans la feuille de route de Microsoft 365, et la fonctionnalité devrait être généralement disponible en décembre 2021. Cette date peut changer en raison des dates de sortie prévues, et des retards de mise en œuvre peuvent survenir ou pour d’autres causes.