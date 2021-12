Sur Instagram, vous pouvez créer votre propre compilation des meilleurs moments de 2021

La nouveauté fait ses débuts dans ces heures sur Instagram et permet aux utilisateurs de re-proposer aux abonnés les Stories qui ont marqué leurs 12 derniers mois.

Après avoir publié la liste des sujets les plus chauds de 2021 sur Facebook et Instagram, le réseau social photographique a également décidé de donner aux utilisateurs individuels la possibilité de compiler leur propre top 10 des contenus les plus suivis sur leur profil au cours des 12 mois qui viennent de s’écouler. . La nouveauté s’appelle Moments, elle fonctionne exclusivement en relation avec les Stories Instagram et permet de revivre ou de publier une compilation de ces contenus liés à 2021 qui est sur le point de se terminer.

Comment fonctionne Instagram Moments 2021

Les premiers utilisateurs reçoivent déjà l’avis lié à l’actualité qui vient de débarquer sur le réseau social. Une bannière en haut de la section principale de l’application indique « Visualisez vos moments de 2021 » et décrit la fonctionnalité assez simplement. En appuyant sur le bouton Afficher les moments, vous pouvez accéder immédiatement à la compilation qu’Instagram a collectée par ordre chronologique avec les 10 histoires jugées les plus importantes et publiées au cours de l’année 2021. La liste sélectionnée par Instagram n’est pas définitive : dans le mode Moments, elle reste possible de supprimer les histoires choisies automatiquement pour les remplacer par d’autres contenus enregistrés dans l’archive des histoires publiées.

Dans tous les cas, le résultat est conditionné et publié comme une série de contenus en soi, visible dans la section Follower Stories. Chaque contenu sélectionné est présenté comme une Story en soi, encadrée par un encadré qui fait référence au mode rétrospectif spécial et un autocollant « 2021 » qui amène les téléspectateurs à compiler leur propre liste de Moments.

La nouveauté chronométrée

D’ici la fin du mois (et même au-delà) il est facile de supposer que les Moments 2021 envahiront Instagram, dans les profils d’utilisateurs désireux de résumer l’année qui s’apprête à se clôturer. La nouveauté sera en effet disponible pour une durée limitée : les responsables du réseau social ont déjà confirmé que la fenêtre de temps utile pour publier les Moments 2021 est de quelques semaines.