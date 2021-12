Recharger une voiture électrique plus rapidement : conseils pour les conducteurs de voitures électriques

Les temps de charge des différentes voitures électriques peuvent varier considérablement. Là où certaines petites voitures électriques prennent de deux à quatre heures pour se charger, d’autres modèles peuvent être chargés en seulement 20 minutes. Le temps de charge réel dépend essentiellement de trois facteurs : la voiture, la station de charge et le câble utilisé. Nous vous montrerons comment recharger votre voiture électrique rapidement et à quoi faire attention avant de l’acheter.

Pour une expérience de charge la plus rapide, ces exigences doivent être remplies :

Une borne de recharge DC avec une puissance élevée en kW (150 – 350 kW)

La voiture doit prendre en charge cette puissance en kW et disposer d’une connexion CCS ou CHAdeMO.

La batterie doit avoir la bonne température (20 à 40 degrés).

La batterie doit être pleine à moins de 40 pour cent.

Si vous remplissez ces conditions, vous pouvez charger la voiture électrique à la vitesse la plus rapide possible et reprendre la route rapidement.

Dans ce billet :

A la borne : recharge normale, rapide ou ultra-rapide ?

Le premier facteur décisif pour la vitesse du processus de charge est la station de charge elle-même.Avec les chargeurs publics, vous trouverez généralement entre 22 kW et 350 kW de vitesse de charge. Cela ressemble à un large éventail, et c’est le cas. Plus la colonne offre de kW, plus vous pouvez potentiellement recharger rapidement.

La première grande différence concerne les connexions de charge : AC ou DC, c’est-à-dire courant alternatif ou courant continu. Les colonnes AC (courant alternatif) sont souvent beaucoup plus lentes que les colonnes DC, qui fournissent directement le courant continu requis pour les voitures électriques.

Les colonnes AC créent souvent 22 kW. Mais de plus en plus souvent, vous en trouverez également qui peuvent recharger votre voiture jusqu’à 43 kW. En Europe, vous utilisez un câble dit de type 2 sur ces piliers, qui est inclus avec la plupart des voitures lors de l’achat – si elles ont une connexion de type 2. Vous pouvez souvent trouver des piliers AC dans les villes ou les villages.

Vous chargez très rapidement en courant continu. Source : Unsplash / dcbel

Les colonnes DC, quant à elles, utilisent du courant continu, qui charge votre voiture beaucoup plus rapidement, c’est pourquoi vous pouvez généralement trouver ces colonnes sur les autoroutes. Les vitesses varient considérablement ici. Il démarre à 50 kW et monte jusqu’à 350 kW. Pour l’utiliser, votre voiture a besoin d’une connexion CCS ou d’une connexion CHAdeMO. Les câbles de ces technologies de charge sont installés en permanence sur la colonne.

La connexion CCS est la norme en Europe et vous trouverez ce type de borne de recharge rapide dans la plupart des endroits. La connexion CHAdeMO a été utilisée dans les premières voitures électriques asiatiques telles que la Nissan Leaf et devient de moins en moins importante ici en Europe. Si vous disposez d’une telle connexion, vous pouvez toujours la recharger dans de nombreuses stations.

La voiture : il faut faire attention à ça

Pour pouvoir utiliser des vitesses de charge aussi rapides, la voiture doit jouer le jeu. Car si votre voiture ne prend en charge que la recharge rapide avec 30 kW, vous ne la rechargerez qu’à une borne de recharge ultra-rapide de 350 kW avec seulement 30 kW. C’est pourquoi vous devriez regarder à quelle vitesse la voiture souhaitée peut charger avant d’acheter, car c’est un facteur limitant.

Il convient également de noter que la voiture électrique a deux limites supérieures différentes pour la vitesse de charge. Le Dacia Spring, par exemple, se charge avec la prise de type 2 avec un maximum de 6,6 kW, donc peu importe que le chargeur puisse gérer 22 kW ou 42 kW.

La voiture doit également disposer de la connexion appropriée afin de pouvoir utiliser les chargeurs CCS ou CHAdeMO. On pourrait penser qu’une connexion de recharge rapide fait partie de l’équipement de base, mais ce n’est pas le cas de certaines petites voitures électriques. Ici, vous ne pouvez obtenir la connexion rapide qu’en tant qu’accessoire spécial. Mais cela en vaut vraiment la peine, car cela rend la voiture adaptée aux longs trajets. Même les speedsters urbains avec une connexion CCS conviennent aux longs trajets.

Les speedsters urbains sont également disponibles avec une connexion CCS.

En fait, la vitesse de charge dépend également de la météo. La batterie de la voiture a une température confortable à laquelle elle se charge plus rapidement. Certaines voitures électriques ont un système pour cela qui maintient toujours la batterie à la bonne température pour une charge rapide. En hiver, lorsqu’il fait froid, la charge prend généralement plus de temps, surtout si la voiture n’a pas de chauffage par batterie. Parce qu’ici, la batterie doit d’abord chauffer. La température optimale se situe entre 20 et 40 degrés Celsius.

De plus, la vitesse de charge dépend du niveau de la batterie. Étant donné qu’une charge lente permet d’économiser la batterie, votre batterie se charge rarement à pleine puissance. L’ADAC a testé au hasard la courbe de charge avec cinq voitures électriques et a constaté que les performances diminuent de plus en plus à environ 40% du niveau de batterie. Cela économise la batterie et garantit que vous chargez les premiers kilomètres le plus rapidement possible.

À quelle vitesse dois-je charger maintenant ?

La vitesse à laquelle votre speedster électrique est chargé aux différentes vitesses dépend également de la taille de votre batterie. Une petite batterie se charge logiquement plus rapidement qu’une grosse à la même vitesse. Si vous chargez avec 22 kW, une charge prend environ 2 à 4 heures, avec un chargeur rapide DC, vous pouvez vous attendre à 10 à 60 minutes, selon la taille de la batterie, la voiture et la vitesse du chargeur. Les chargeurs ultra-rapides devraient même vous offrir une autonomie allant jusqu’à 100 kilomètres en cinq minutes.

Vous pouvez généralement obtenir des informations plus détaillées sur les différents modèles auprès des constructeurs automobiles eux-mêmes.

Comment trouver la colonne la plus rapide ?

Avant de pouvoir charger rapidement, vous devez d’abord trouver la bonne colonne. Heureusement, cela est relativement facile et peut être fait de différentes manières. Le moyen le plus simple pour de nombreux propriétaires de voitures électriques est certainement le système de navigation dans la voiture elle-même. Avec de nombreux modèles, celui-ci planifie automatiquement les arrêts de charge et vous affiche des informations sur la station de charge correspondante. Vous pouvez généralement rechercher les colonnes vous-même et les ajouter à l’itinéraire ou vous y diriger directement.

Vous pouvez trouver des bornes de recharge de différentes manières.

Si votre voiture n’a pas cette fonction ou si vous n’en êtes pas satisfait, ce n’est pas un problème non plus. De nombreuses applications tierces offrent des fonctionnalités similaires. Avec l’application Chargemap, par exemple, vous pouvez également rechercher des stations de recharge et afficher des informations importantes à leur sujet. Avec Electric Routes, vous pouvez également planifier un itinéraire comprenant des arrêts de charge. Vous spécifiez votre modèle de voiture et quels prestataires de services de paiement et quels réseaux de recharge vous souhaitez. Pour ce faire, vous choisissez la vitesse des bornes de recharge afin de toujours trouver celle qui vous convient.

Alternative : recharge à domicile

Si vous n’êtes pas pressé, vous pouvez également recharger votre voiture électrique à la maison. Vous avez essentiellement deux possibilités pour cela : une wallbox ou avec un câble Schuko via la prise domestique. La wallbox est la méthode la plus sûre et la plus rapide. Vous obtenez généralement les boîtes avec 11 kW ou 22 kW. Ils utilisent une connexion de type 2 et chargent facilement votre voiture électrique pendant que vous dormez.

Vous êtes bien sûr plus rapide avec la version 22 kW, mais une charge plus lente permet d’économiser la batterie, c’est pourquoi le boîtier 11 kW est meilleur pour la voiture elle-même sur le long terme. Vous devez savoir à l’avance à quelle vitesse votre voiture peut même se recharger avec le type 2. Par exemple, si le chargeur embarqué de la voiture électrique ne gère que 6,6 kW, vous ne rechargerez pas plus vite avec une wallbox de 22 kW. Après tout, vous n’êtes généralement pas pressé à la maison. Si vous cherchez une wallbox adaptée, vous la trouverez directement chez Netcost-security.fr. De manière pratique, vous pouvez également utiliser le service d’installation.

La deuxième alternative pour la maison consiste à charger avec un câble Schuko sur la prise domestique. Nous vous le déconseillons cependant, car cela peut être dangereux. Les prises ne sont pas conçues pour utiliser leur pleine capacité pendant de nombreuses heures. Les résistances électriques peuvent s’échauffer avec le temps et, dans le pire des cas, provoquer un incendie.

Cela peut être un problème, en particulier avec les câbles plus anciens. C’est pourquoi vous devez faire vérifier vos lignes électriques par un professionnel avant de recharger votre voiture électrique avec le câble Schuko. De plus, avec 2,3 KW, c’est la méthode de recharge la plus lente de la voiture, qui peut prendre 24 heures voire plus, selon l’autre technologie installée. Nous vous recommandons donc une wallbox ou des bornes de recharge publiques.