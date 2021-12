Starfield passe en direct sur Steam, mais Skyrim dans l’espace reste loin

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Starfield n’a peut-être pas remporté le titre du jeu le plus attendu aux Game Awards 2021 d’hier soir, mais cela ne veut pas dire que l’excitation autour de l’aventure spatiale a diminué. Pour augmenter encore plus le battage médiatique, sa page Steam est désormais accessible à tous.

Starfield est encore loin de sa sortie. Son lancement n’est pas prévu avant le 11 novembre 2022, et cela suppose qu’il n’y a aucun des retards que nous avons tellement l’habitude de voir avec les gros matchs ces jours-ci. La page Steam note qu’il s’agira du premier RPG original de Bethesda Studios en 25 ans.

« Dans ce jeu de rôle de nouvelle génération se déroulant parmi les étoiles, embarquez pour un voyage épique pour répondre au plus grand mystère de l’humanité », lit-on dans la description.

Le reste de la page mentionne la possibilité de créer tous les personnages que les joueurs souhaitent et la liberté inégalée offerte par le jeu. Bethesda elle-même a appelé Starfield Skyrim in Space, ce qui semble certainement être une perspective passionnante. Il est construit à l’aide du tout nouveau moteur de création 2 de nouvelle génération du studio, dont une version modifiée sera utilisée dans The Elder Scrolls 6.

Il n’y a pas d’option pour pré-commander Starfield sur Steam ou sur le site officiel du jeu, bien que vous puissiez toujours le lister sur le premier pour être averti de sa disponibilité et vous inscrire à ce dernier pour toutes les dernières nouvelles et mises à jour.

Starfield était l’un des favoris pour remporter le titre du jeu le plus attendu aux Game Awards d’hier, mais a été battu par Elden Ring. Vous pouvez en savoir plus sur la cérémonie et ses gagnants ici. Compte tenu de ce qui s’est passé avec Cyberpunk 2077 et Battlefield 2042, les consommateurs se méfient des titres à succès qui ont été médiatisés à mort. En espérant que Starfield tienne ses promesses.