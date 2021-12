Call of Duty Warzone Pacific : la nouvelle carte Caldera propose de nombreuses nouveautés mais aussi de nombreux bugs

Depuis la première version de Caldera, les utilisateurs qui ont pu tester la mise à jour le 8 décembre ont rencontré de nombreux problèmes, notamment des bugs et des problèmes.

Le 8 décembre, Call of Duty Warzone a quitté Verdansk pour accueillir Caldera, la nouvelle carte de jeu inspirée d’une île du Pacifique de 1944. D’où le changement de nom en Call of Duty Warzone Pacific. À l’heure actuelle, la bataille royale d’Activision n’est plus liée à la guerre froide de Call of Duty: Black Ops Cold War, mais à la Seconde Guerre mondiale de Call of Duty: Vanguard. Un passage profond qui amène avec lui de nouveaux décors, très différents les uns des autres.

Un mélange fascinant de zones côtières, montagneuses et urbaines, qui cache en son sein des points d’intérêt suggestifs tels que le port, la mine et la capitale, pour n’en nommer que quelques-uns parmi les 15 disponibles. Chacun d’eux répond aux besoins de ceux qui jouent, selon qu’ils préfèrent les espaces clos et exigus pour les attaques surprises ou les espaces ouverts pour les assauts d’adrénaline. Parmi les autres innovations de Call of Duty Warzone Pacific, on note la présence de 40 armes à feu principales, toutes personnalisables à travers les camouflages à débloquer et les accessoires de l’armurier. Il y a également 12 opérateurs SOTF 002-005, qui seront annoncés au cours de la saison 1.

Aussi intéressant que tout cela puisse paraître, la réalité des faits est bien différente. Depuis la première version de Caldera, les utilisateurs qui ont pu tester la mise à jour le 8 décembre ont rencontré de nombreux problèmes. Des cas de plantages sur toutes les plateformes (en particulier sur PlayStation 4 et PlayStation 5) aux blocages soudains qui bloquent la fonctionnalité des consoles, jusqu’à l’impossibilité d’accéder au contenu du jeu après le redémarrage. A tout cela s’ajoutent des bugs et des bugs, souvent invalidants. Raven Software, l’équipe de développement derrière Call of Duty Warzone Pacific, travaille déjà à la résolution de ces problèmes.

Cependant, cela peut prendre plus de temps que prévu – comme l’a rapporté Gamerant, le service d’assurance qualité de Raven a été en grève pendant trois jours consécutifs à la suite de licenciements inattendus d’au moins une douzaine de membres de l’équipe, alors que la direction avait promis auparavant un meilleur salaire pour travailler chez Warzone. L’équipe d’assurance qualité demande alors à Activision de recruter les employés licenciés. Un nouvel épisode qui aggrave encore la situation déjà grave dans laquelle se trouve l’entreprise après le scandale qui a explosé en juillet 2021.