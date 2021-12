Google annonce l’arrivée de jeux Android sur Windows en 2022

C’est vrai, vous avez bien lu, ce n’est pas un rêve : Google apportera la bibliothèque de jeux Android à Windows 11 l’année prochaine. L’entreprise du grand « G » a promis qu’en 2022 elle publierait l’application Google Play Games dans le Microsoft Store. Cela permettra aux utilisateurs d’ordinateurs portables, de tablettes et de PC Windows de profiter de l’intégralité du catalogue de jeux Android.

Google Play Games : une application Windows créée par Google sans collaborations

Greg Hartrell, chef de produit pour les jeux chez Android et Google Play, a déclaré dans des remarques pour Le bord que « à partir de 2022, les joueurs pourront découvrir leurs jeux Google Play préférés sur plus d’appareils que jamais, en pouvant basculer de manière transparente entre un téléphone, une tablette, un Chromebook et, très bientôt, un PC Windows ».

Alex Garcia-Kummert, porte-parole de Google, a confirmé Le bord que la société a travaillé seule sur cette application, sans aucune collaboration avec Microsoft, BlueStacks ou tout autre. L’application vous permettra de continuer à jouer à des jeux déjà commencés sur votre PC sur un téléphone, une tablette ou un Chromebook, en profitant d’une synchronisation totale.

Hartrell précise qu' »il s’agira d’une application Windows native distribuée par Google et compatible avec Windows 10 et versions ultérieures ». Cela a été possible grâce au nouveau Microsoft Store (disponible dans Windows 10 et Windows 11) et ses politiques mises à jour, plus ouvertes et permissives que jamais.

Pour le moment, Google s’est limité à faire cette annonce pour Les Game Awards 2021, sans donner de dates de sortie précises. Nous ne savons pas quelle technologie Google aura utilisée pour émuler les applications Android sur Windows, mais ils ont confirmé que celles-ci fonctionneraient localement et ne consisteraient pas en un streaming depuis le cloud.

Qui conteste le trône du jeu à Microsoft ?

Cette nouvelle intervient des mois après que Microsoft a annoncé le sous-système Windows pour Android, qui permettra aux applications Android de s’exécuter sur Windows. Ceci, pour le moment, est possible grâce à un accord entre Microsoft et Amazon, qui publiera son Amazon Appstore dans le Microsoft Store, donnant accès à toutes les applications qu’il contient.

L’annonce de Google n’a rien à voir avec cela et a été un projet solo du géant nord-américain. Dans tous les cas, nous sommes confrontés à une situation où les deux sociétés gagnent : Google ouvre les portes d’un grand marché aux développeurs de jeux vidéo pour Android et Microsoft voit comment son nouveau Microsoft Store se renforce et Windows peut exécuter de plus en plus de logiciels. . . .