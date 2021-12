Les travailleurs d’Activision Blizzard se mettent en grève et demandent des dons pour une aide salariale

Dans le contexte : il y a quelques mois, le Département de l’emploi et du logement de la Californie a déposé une plainte contre Activision Blizzard, alléguant un sexisme institutionnel généralisé, des inégalités et même du harcèlement, en particulier envers les employées de la part de leurs superviseurs masculins. Après que le procès a été rendu public, un groupe d’employés mécontents a formé l’Alliance des travailleurs d’ABK. Ce groupe cherche à demander des comptes à son employeur par le biais de revendications et de protestations publiques.

Maintenant, l’organisation passe à l’étape suivante. Au lieu de simplement exprimer leur mécontentement par le biais de publications sur Twitter et de manifestations en personne, l’ABK Workers Alliance se retire officiellement et se met en grève ; mais pas seulement à cause des allégations de harcèlement. Cette démonstration a été provoquée par des événements plus récents, au cours desquels environ 1/3 de l’équipe d’assurance qualité Raven d’Activision Blizzard a reçu des lettres de résiliation sans avertissement. Ces licenciements devraient entrer en vigueur fin janvier, ne laissant que quelques mois aux travailleurs pour trouver une nouvelle source d’emploi.

Auparavant, cette équipe aurait été encouragée à déménager dans un nouveau bureau à ses frais, avec la promesse de « prochaines augmentations et de meilleures conditions ». Malheureusement, il semble que ces promesses ne se soient jamais concrétisées pour Raven QA.

Aujourd’hui, l’Alliance des travailleurs d’ABK annonce le déclenchement de sa grève. Nous encourageons nos pairs de l’industrie du jeu à nous soutenir dans la création d’un changement durable. Pour ceux qui souhaitent se joindre à la solidarité, veuillez envisager de faire un don à notre fonds de grève.https://t.co/IauGyxuLYG – ABetterABK 💙 Alliance des travailleurs ABK (@ABetterABK) 9 décembre 2021

En tant que tel, l’Alliance des travailleurs d’ABK refuse de mettre fin à sa grève jusqu’à ce que les travailleurs licenciés de Raven QA soient réintégrés et que tous les membres de l’équipe soient embauchés comme employés à temps plein au lieu d’entrepreneurs temporaires. À titre de référence, il est courant pour les développeurs et les éditeurs de jeux d’embaucher des sous-traitants pour remplir leurs services d’assurance qualité. Ces travailleurs sont généralement moins chers et plus faciles à licencier que les employés à temps plein, qui bénéficient souvent de droits, d’avantages et de protections supplémentaires en fonction de leur état ou de leur région d’emploi.

Toutes les sociétés de jeux vidéo ne participent pas à ces virées régulières – les dirigeants de Nintendo sont connus pour accepter des réductions de salaire pour éviter les licenciements – mais beaucoup le font.

Pour soutenir leurs membres pendant cette grève, l’ABK Workers Alliance a lancé une campagne GoFundMe avec un objectif de 1 000 000 $. Au moment de la rédaction, la page « ABK Strike Fund » a reçu 214 444 $ de dons et n’a ouvert ses portes qu’hier.

Vous pouvez en savoir plus sur la façon dont l’argent de GoFundMe sera distribué sur la page du fonds de grève mais, en bref, les organisateurs de grève visent à « aider avec les salaires » et à aider les membres licenciés de Raven QA à déménager si nécessaire.

En plus des demandes énoncées ci-dessus, l’Alliance des travailleurs d’ABK maintient fermement ses quatre demandes initiales, qui ont été annoncées lors de la formation du groupe. Le groupe souhaite :

…la fin de l’arbitrage forcé dans les contrats de travail.

…l’adoption de pratiques de recrutement et d’embauche inclusives.

… augmente la transparence des salaires grâce à des mesures de rémunération.

…un audit des politiques et pratiques d’ABK à effectuer par un tiers neutre.

Nous vous tiendrons au courant si quelque chose ressort de cette grève, mais en fin de compte, nous espérons que les participants pourront se maintenir, ainsi que leurs familles, à flot en ces temps difficiles.