Un patch AMD confirme que Zen 4 Epyc prendra en charge la RAM DDR5 à 12 canaux

En bref : un nouveau pilote Linux pour les processeurs de serveur Epyc d’AMD a ajouté la prise en charge de la prochaine génération de processeurs Zen 4 de la société. Les notes de mise à jour mentionnent la RAM DDR5 ainsi que d’autres détails concernant la mémoire.

Le dernier pilote de détection et de correction des erreurs Linux pour les processeurs Epyc ajoute la prise en charge des modèles AMD 19h, 10h-1Fh et A0h-AFh, ainsi que la mémoire DDR5 enregistrée (RDDR) et DDR5 à charge réduite (LRDDR). Les processeurs Epyc actuels d’AMD ne prennent en charge que la RAM DDR4, et nous savons déjà que Zen 4 fonctionnera avec la DDR5.

RDDR et LRDDR sont des types de mémoire utilisés pour les serveurs. Par rapport à la DDR typique, la première leur offre une bande passante et une évolutivité plus élevées, tandis que la seconde prend en charge une mémoire de densité plus élevée.

Alors que les Epycs actuels sont limités à huit contrôleurs de mémoire par socket, le correctif confirme que Zen 4 en aura 12. On ne sait pas exactement dans quelle mesure ces informations pourraient s’appliquer aux processeurs de bureau Zen 4.

Au cours de l’été, AMD a confirmé que Zen 4 était sur la bonne voie pour être lancé l’année prochaine. Fabriqués sur le nœud 5 nm de TSMC, les processeurs devraient prendre en charge les sockets AM5 et PCIe 5.0. En novembre, AMD a dévoilé les processeurs Zen 4 des centres de données « Gênes » et « Bergame », qui devraient être lancés respectivement en 2022 et 2023. Gênes viendra avec 96 cœurs tandis que Bergame, conçu pour les centres de données cloud, en aura 128.

Les Zen 4 de bureau devraient atteindre un maximum de 16 cœurs.