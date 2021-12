Masayuki Uemura, designer NES et SNES, décède à 78 ans

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? L’ancien employé de Nintendo, Masayuki Uemura, est décédé cette semaine. L’ingénieur de longue date était responsable de la conception de deux des consoles les plus importantes de Nintendo et a même joué un rôle dans le développement de certains jeux NES classiques. Il avait 78 ans.

Uemura a rejoint Nintendo en 1971 après avoir travaillé chez Sharp Corporation où il a vendu la technologie des cellules photoélectriques. Au cours de ses débuts chez Nintendo, il a aidé à introduire et à développer cette technologie dans ce qui allait devenir le NES Zapper popularisé par Duck Hunt.

Le véritable titre de gloire d’Uemura est venu quelques années plus tard lorsqu’il a été chargé de concevoir un système permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux d’arcade à la maison sur leur téléviseur. La Famicom est sortie au Japon en juillet 1983 avant de faire son chemin vers l’Amérique du Nord quelques années plus tard avec un nouveau look et un nouveau nom : la Nintendo Entertainment System.

Non content de se reposer sur ses lauriers, Uemura s’est rapidement mis à travailler sur le successeur de la Famicom, la bien nommée Super Famicom. Ce système 16 bits a fait ses débuts aux États-Unis en 1991 sous le nom de Super Nintendo Entertainment System.

Les deux systèmes figurent parmi les 15 consoles les plus vendues de tous les temps, mais leur classement ne montre pas à quel point ils sont importants dans l’histoire du jeu. La NES originale était en grande partie responsable de la fin du crash du jeu vidéo de 1983, et la SNES a contribué à consolider la position de Nintendo en tant que concurrent de premier plan aux côtés de son rival Sega au début des années 90.

Uemura a également travaillé sur plusieurs jeux pendant son séjour chez Nintendo, y compris des classiques comme Ice Climber, Baseball et Golf. Il a pris sa retraite de Nintendo en 2004 et est devenu professeur à l’Université Ritsumeikan. Il est décédé le 6 décembre 2021.

Crédit image Nintendo Life