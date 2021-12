L’année prochaine, vous pourrez à nouveau voir les publications Instagram par ordre chronologique

La nouveauté était anticipée par le numéro un de la plateforme, Adam Mosseri, et restitue un système de navigation très apprécié des premiers utilisateurs de l’appli.

La composition de la page principale d’Instagram est le résultat d’algorithmes complexes qui déterminent ce que le réseau social juge le plus intéressant pour les utilisateurs individuels ; le changement a été introduit il y a des années et a remplacé l’ordre chronologique normal des messages provenant des comptes suivis, mais non sans provoquer des déceptions et des protestations chez une partie considérable des utilisateurs. Désormais, ces utilisateurs pourraient être sur le point d’obtenir justice : selon ce qui a été rapporté par le numéro un d’Instagram, les développeurs du social s’efforcent en fait de proposer une version de la page d’accueil plus conforme à l’esprit original du application.

La révélation a eu lieu mercredi lors d’une audition devant le Sénat américain, au cours de laquelle le chef du social Adam Mosseri a informé les députés présents sur les mesures de sécurité que le réseau social adopte et entend adopter envers les mineurs. Le retour en arrière partiel anticipé hier pourrait cependant modifier en partie le fonctionnement de l’ensemble du réseau social : introduite en 2016, la composition algorithmique de la page d’accueil d’Instagram en a agacé plus d’un, laissant en un certain sens la place à une transformation au sein de la plateforme – de plus en plus visant à capter et retenir l’attention des utilisateurs le plus longtemps possible.

Les algorithmes d’Instagram, comme ceux de toutes les plateformes sociales et de partage, proposent du contenu à voir dans une liste personnalisée basée sur des préférences conscientes ou inconscientes déjà formulées par des utilisateurs individuels. Un like, un commentaire ou un séjour plus long devant une photo particulière amène à montrer d’autres photos similaires, ou des photos provenant de comptes similaires à celui de l’auteur, ou encore des contenus provenant du cercle d’amis de l’auteur, etc. . L’idée est de proposer un nouveau contenu qui a le potentiel de garder les utilisateurs devant l’écran jusqu’à ce qu’il soit temps de leur proposer la prochaine publicité.

La PlayStation 5 restera introuvable l’année prochaine

Si les développeurs Instagram revenaient vraiment à proposer un flux basé uniquement sur l’ordre chronologique des publications, les précieux algorithmes intégrés dans la section principale de l’application seraient neutralisés. Le choix de l’ancien système restera toujours facultatif, et l’hypothèse est que les développeurs ne placeront pas l’option exactement en haut de l’application. Certes, cela prendra quelques semaines : la sortie de la nouveauté devrait intervenir au cours du premier trimestre 2022.