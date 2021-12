Microsoft annonce l’API d’encodeur vidéo pour DirectX12, disponible pour Windows 11

DirectX 12 fournit des API dans Windows 11 pour prendre en charge l’accélération GPU vidéo dans les applications. Ils proposent actuellement différentes API pour des tâches telles que le décodage vidéo, le traitement vidéo et l’estimation de mouvement.

Maintenant, à côté de ces capacités, une autre est ajoutée : la possibilité d’encoder la vidéo via une nouvelle API appelée Video Encoder API.

Video Encoder API, la nouvelle API DirectX 12 pour encoder efficacement la vidéo dans Windows 11

La nouvelle API d’encodage vidéo est disponible pour les applications tierces et est native de Windows 11, et peut encoder efficacement des vidéos aux formats H264 et HEVC.

Fondamentalement, l’API de codage vidéo permet aux applications qui en ont besoin d’utiliser le GPU pour effectuer un codage vidéo conformément aux normes définies par DirectX 12. Cela signifie que les développeurs tiers peuvent également utiliser cette nouvelle API dans vos applications. Nous avons déjà trouvé cette fonctionnalité dans Vulkan, qui a été introduite il y a quelques mois.

L’API est disponible dans le SDK DirectX 12 Agility (version 1.700.10-preview ou supérieure), mais cette nouvelle API nécessite un minimum de matériel, ainsi qu’une version minimale du pilote. Nous anticipons les exigences dans le tableau suivant :