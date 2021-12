Ce que vous pouvez faire dans les bureaux de Jeff Bezos dans l’espace

Le projet Orbital Reef de la société aérospatiale Blue Origin a reçu le feu vert de la NASA. Il peut accueillir jusqu’à 10 personnes, chercheurs et touristes compris.

Il y a maintenant un feu vert et un financement de la NASA derrière le plan de Jeff Bezos pour construire des bureaux et des destinations commerciales dans l’immensité de l’espace. La confirmation est venue de l’agence spatiale américaine, qui a annoncé la semaine dernière que parmi les récipiendaires de fonds pour les futures stations spatiales dédiées aux chercheurs et aux touristes, il y aura également le projet Orbital Reef, présenté par le fondateur de Blue Origin of the Amazon au mois de Octobre.

À quoi ressembleront les bureaux spatiaux d’Orbital Reef

Blue Origin a imaginé Orbital Reef comme un centre de recherche de dimensions légèrement inférieures à celles de la Station spatiale internationale, qui cependant, contrairement à l’ISS, sera de gestion privée et pourra accueillir des invités de toutes sortes : les agences gouvernementales y seront les bienvenues. les modules de la station en collaboration avec des agences de voyages et des sociétés de production cinématographique.

Dans les plans du groupe, Orbital Reef devrait pouvoir accueillir un total de 10 personnes, qui pourront effectuer les activités les plus disparates à bord : dans les modules du navire, il y aura des ordinateurs, des laboratoires, un jardin pour les cultures et les expériences, Des imprimantes 3D pour la création impromptue de nouveaux équipements et même des bureaux pour effectuer des travaux de routine.

Le capitaine Kirk de Star Trek ira dans l’espace : l’acteur William Shatner montera à bord de Blue Origin

Des fonds de la NASA

L’accord avec l’agence spatiale américaine ne concerne pas que Blue Origin : le groupe fondé par Jeff Bezos recevra 130 millions de dollars pour le développement de son projet, tandis que 160 millions supplémentaires iront à Nanoracks et 125,6 millions finiront dans les coffres de Northrop Grumman Systems Corporation. L’objectif de la NASA est de stimuler le développement d’un marché autonome à part entière dominé par les États-Unis dans le secteur privé lié aux voyages et aux destinations en orbite terrestre basse, à un moment où la Station spatiale internationale approche de la retraite.