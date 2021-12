Deux hommes accusés d’avoir volé 20 millions de dollars de redevances musicales à YouTube en prétendant détenir les droits

TL; DR : Deux hommes risquent des décennies de prison et des millions de dollars d’amende pour avoir prétendument volé 20 millions de dollars de redevances à une entreprise qui est presque certainement YouTube. Comment l’ont-ils retiré? Simplement en affirmant qu’ils détenaient les droits sur plus de 50 000 chansons en espagnol.

MarketWatch rapporte que Jose « Chanel » Teran, 36 ans, de Scottsdale, Arizona, et Webster « Yenddi » Batista, 38 ans, de Doral, Floride, sont accusés d’avoir frauduleusement affirmé que leur entreprise, MediaMuv, détenait les droits des chansons.

Le programme a commencé en 2017 lorsqu’ils auraient approché une société de gestion de redevances tierce identifiée uniquement comme AR. Dans certains cas, de fausses notes des artistes en question ont été utilisées pour prétendre que le couple gérait les droits musicaux.

Une entreprise que les documents judiciaires identifient comme YT, vraisemblablement YouTube, a approuvé la paire pour le système Content ID de la plate-forme, qui est censé identifier les chansons qui apparaissent dans les téléchargements vidéo afin que les titulaires de droits puissent réclamer de l’argent publicitaire. Ils ont également signé une licence d’enregistrement sonore et de contenu audiovisuel qui permet à Google d’offrir la musique aux utilisateurs en échange de revenus de monétisation, écrit Gizmodo.

L’un des morceaux, « Me Llamas » de Piso 21, a rapporté à Teran et Batista plus de 100 000 $ grâce aux 700 millions de vues YouTube de la vidéo.

En 2018, MediaMuv a été signalé à l’administrateur des redevances par une personne prétendant être titulaire des droits sur l’une des chansons de son catalogue, mais Teran a déclaré que quelqu’un ne méritait pas l’argent des redevances « juste parce qu’il dit [sic] il a le droit de », ce qui est précisément ce que le couple faisait, prétendument.

L’arnaque s’est poursuivie jusqu’en avril 2021, date à laquelle elle avait rapporté plus de 20 millions de dollars. Une partie de l’argent a été utilisée pour un manoir de 550 000 $, 129 000 $ pour des Teslas, 93 000 $ pour acheter un hybride BMW et 62 000 $ pour des bijoux.

Teran et Batista ont été inculpés de 30 chefs d’accusation de complot, fraude électronique, blanchiment d’argent et vol d’identité aggravé. Ils encourent une peine cumulée de 37 ans de prison et une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 $ pour chaque condamnation pour crime.