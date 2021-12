Western Digital parle de la route vers les disques durs de 30 To

Quelque chose à espérer : quelques semaines seulement après que Western Digital a sorti son premier disque dur de 20 téraoctets, son PDG a pris la parole lors d’une conférence au cours de laquelle il a exposé certains de ses plans futurs. Ils incluent des détails sur la technologie que Western Digital prévoit d’utiliser à l’avenir pour pousser encore plus loin la capacité de stockage.

Lors du sommet annuel Wells Fargo TMT cette semaine, l’un des sujets abordés par le PDG de Western Digital, David Goeckeler, était l’approche de l’entreprise vis-à-vis des technologies comme OptiNAND, SRM et HAMR. Goeckeler considère que ces trois éléments sont essentiels pour augmenter la densité et accéder à des disques durs toujours plus volumineux.

L’année dernière, Seagate a livré ses disques durs de 20 To, qui utilisent HAMR pour sélectionner les clients des centres de données. Le mois dernier, WD a sorti ses propres disques de 20 To pour le grand public (actuellement épuisés) avec la technologie OptiNAND, qui utilise la mémoire flash pour stocker les métadonnées.

« Nous sommes fortement investis dans HAMR », a-t-il déclaré. « HAMR sera réel, ce sera dans le futur », a déclaré Goeckeler.

HAMR augmentera la longévité des disques durs mais nécessitera également beaucoup de travail logiciel et ne sera pas commercialisé avant plusieurs années.

WD et Seagate veulent tous deux atteindre 30 To d’ici le milieu de la décennie, et Seagate a l’intention d’atteindre 100 To d’ici 2030. Goeckeler pense que WD a déjà les tremplins pour y arriver avec ePMR (stockage assisté par énergie), SMR (une autre densité- méthode croissante) et OptiNAND.

« Je pense que SMR va devenir plus réel et que les clients le deviennent de plus en plus », a déclaré le patron de WD.

L’une de ces étapes pourrait être des disques durs de 22 To en 2022. Le disque dur haute capacité actuel de WD utilise neuf plateaux, avec 2,2 To par plateau. Goeckeler dit qu’ils peuvent en sortir un avec un 10ème plateau.

Une technologie que Goeckeler ne mentionne pas est la MAMR. Western Digital a proposé la technologie en 2017, affirmant qu’elle pourrait permettre des disques durs de 40 To d’ici 2025.