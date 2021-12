Tesla annonce Cyberquad, un mini VTT électrique à 1900 $ pour les enfants

Tesla annonce Cyberquad, son premier mini-véhicule pour enfants, pour 1 900 $. Le Cyberquad à quatre roues pour enfants peut être commandé sur le site Web de Tesla. Le VTT pour enfants a été annoncé silencieusement et est une mini version du VTT Cyberquad pleine grandeur tant attendu et toujours indisponible de Tesla que la société a annoncé en 2019.

Le VTT Cyberquad pour enfants est là; cependant, le Cyberquad ATV pleine grandeur n’a toujours pas encore été expédié. Le nouveau mini VTT est conçu pour les enfants uniquement et est disponible au prix de 1 900 $. Donc, si vous pouvez vous permettre quelque chose d’aussi cher pour vos enfants, vous pouvez dépenser cet argent et en commander un sur le site Web de Tesla. Mais, pour l’instant, le mini VTT est en rupture de stock sur le site.

En parlant d’ingrédients, le Cyberquad est fait d’acier, est livré avec un siège rembourré et une suspension réglable avec frein à disque arrière. Il ressemble à Cybertruck en termes de design. Par exemple, les lumières sont des barres LED et la conception globale est bien polie avec des courbes et des bords plats. En ce qui concerne la vitesse de ce VTT pour enfants, elle n’est que de 10 mph et le jus de batterie d’une autonomie de 15 miles. De plus, le mini VTT a des modes à trois vitesses et peut aller à 5 mph, 10 mph et 5 mph en marche arrière.

Le temps de charge est de 5 heures pour une charge complète, et l’autonomie dépend de la vitesse, du terrain de conduite et du poids de la personne qui conduit. Pour l’instant, il n’est disponible qu’aux États-Unis et l’expédition n’est pas garantie avant les vacances.