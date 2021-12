Quels sont les comptes suivis par Khaby Lame sur TikTok

Avec 122 millions de followers, l’influenceur Chivasso suit un peu plus de 60 personnes sur TikTok. Voici comment la liste est composée.

L’ascension sociale de Khaby Lame ne s’est jamais arrêtée depuis le début de l’année, quand sur TikTok il a commencé à accumuler des followers au rythme de centaines de milliers par jour. Aujourd’hui, l’influenceur Chivasso avec ses vidéos comiques a gagné l’affection de plus de 122 millions de personnes et deviendra bientôt le tiktoker le plus suivi au monde. Cependant, face à ce nombre disproportionné de personnes qui le suivent sur TikTok, Khaby Lame suit également quelqu’un au sein de l’application : un cercle d’un peu plus de 60 personnes qui parmi les followers se retrouvent ainsi l’un des personnages les plus influents du monde social. .

Les profils « institutionnels »

La chose intéressante est que la composition des profils TikTok suivis par Khaby est similaire à celle visible sur de nombreux autres comptes et comprend un mélange d’influenceurs, célébrités, comptes d’entreprises et connaissances ou amis – auxquels s’ajoutent évidemment les protagonistes de ses collaborations et comptes directement liés à ses activités en ligne et hors ligne. Parmi ces derniers profils figurent le profil de son agence et celui de son e-commerce, ainsi que le profil officiel de la plateforme et celui de Xbox, la console dont l’influenceur était le témoignage.

Créateurs suivis par Khaby Lame sur TikTok

Plus intéressant est de faire défiler la liste des vrais créateurs et autres tiktokers suivis par le garçon. Certaines des chaînes les plus intéressantes avec un nombre important d’abonnés sont celles des cosplayers d’effets spéciaux Dave Ardito et King Christian ; le créateur italien Marco Zedda (avec qui Khaby a récemment collaboré) et le chef turc Burak Özdemir. Il existe aussi des profils comptant quelques dizaines de milliers de followers mais encore déjà initiés : parmi ceux-ci on retrouve la passion de Khaby pour les moteurs, pour le football et pour le gaming, ainsi que pour sa (peut-être ex) partenaire Zaira Nucci. Enfin, parmi les vraies célébrités il y a Shakira, le chanteur J Balvin qui lui a rendu hommage sur la pochette de son dernier disque, les footballeurs Luca Toni et Alessandro del Piero (également protagonistes de certaines de ses collaborations) et la soeur de son rival Charli D’Amelio, Dixie.

Khaby Lame est à la Mostra de Venise (et pourrait bientôt jouer dans un film)

Bref, l’audience des profils et des sujets qui inspirent Khaby Lame au sein de l’application est variée, mais étonnamment elle n’inclut pas le personnage le plus cité par l’influenceur comme modèle : le rappeur et acteur Will Smith. En fait, il n’y a aucune trace de son profil avec des millions de followers dans la liste des comptes suivis par le tiktoker de Chivasso.