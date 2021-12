Valve révèle l’emballage du Steam Deck, avec des références de portail et des suggestions où jouer

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Valve a révélé ce que les acheteurs du Steam Deck trouveront enroulé autour de leur appareil de jeu portable lorsqu’il arrivera enfin. Dans ce qui est l’antithèse de l’emballage élaboré d’Apple, la société a opté pour une boîte brune générique.

Valve écrit qu’il a récemment terminé sa construction de fabrication DV (Design Validation) du Steam Deck, qu’il utilisera pour des tests supplémentaires et des kits de développement. DV est la construction du prototype final, ce qui signifie que l’unité de consommation finie n’apportera que des modifications mineures.

Valve nous a également donné un aperçu de l’emballage du Steam Deck. Ce n’est pas beaucoup plus qu’une boîte en carton marron, mais en regardant de près, certaines icônes sur le côté font référence aux jeux Portal bien-aimés de la société.

L’intérieur de la boîte est tout aussi sobre. Cependant, il contient une liste d’emplacements dans différentes langues où le Steam Deck peut être apprécié. Ceux-ci incluent « sur les toilettes », qui, soyons honnêtes, est l’endroit où la plupart des gens utiliseront le PC miniature. Il mentionne également le métro et une grande roue, qui pourraient tous deux être des lieux de jeu dangereux, selon l’endroit où vous habitez.

Nous pouvons également voir le contenu de la boîte. L’étui de transport pour le Steam Deck lui-même est plutôt joli, bien que ce soit celui que les acheteurs des modèles 64 Go et 256 Go recevront ; la version 512 Go est livrée avec son propre boîtier spécial.

Enfin, il y a quelques instructions et une alimentation USB de type C – il semble que Valve ne suive pas la même voie que la plupart des grandes entreprises de smartphones en incluant un chargeur.

Les premiers Steam Decks devaient arriver ce mois-ci. Malheureusement, comme tant d’autres choses, la pénurie de puces a fait échouer ces plans. On attendra désormais février avant qu’ils ne soient entre les mains des gamers.

Dans d’autres nouvelles de Steam Deck cette semaine, Valve a déclaré qu’il n’était pas intéressé à créer des jeux exclusivement pour le combiné car cela n’a pas de sens.